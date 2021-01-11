筆者常打趣說，我該是美國總統特朗普的知心友，可能比他本人更加了解其命運與個性。此君以為自己是美國史上的偉人，本欄卻由他當選總統第一天起，已視之為世界的禍胎。是「偉人」抑或「禍胎」的稱呼更恰當，如果這一刻交由全世界的人投票決定，相信高票勝出的定然是後者。

於去年5月，當特朗普躊躇滿志開展競選工程，以為定然可以穩穩當當，多做4年總統，本欄卻在該月3日撰文，告訴他「大勢已去，無法連任」。筆者不是故作驚人語，如今事實證明，確是如此。

中國古人說：「不知命無以為君子」，特朗普顯然並不是一個知命之人，甚至根本不大有自知之明。去年12月9日，大抵當時的他還以為即使今屆連任失敗，4年之後大可以捲土重來。但是當天本欄便狠狠地潑他一盤冷水，文章標題更逕直寫上「4年後重掌白宮是妄想」。

當然，4年後的事誰也說不準，但是美國剛剛經歷了「侵粉」暴力衝擊國會山莊一役，特朗普在國內外的聲望急轉直下，弄不好的，還要捲入「煽動暴亂」的訴訟之中，離任後不必鋃鐺入獄已算走運，相信白宮之門很難再為他而開。筆者與特朗普這一場「重返白宮」的賭局，嘻嘻，看來我的勝算遠大於他。

特朗普壓根兒不明白，他真正的對手並不是民主黨，而是在美國根深葉茂、手眼通天的財閥勢力。他不是在財閥的應許下入主白宮，命運就注定要不停受捉弄。

現任白宮主人的民望，是在支持者衝擊國會後急速受挫的。但國會山莊守衞森嚴，為甚麼「侵粉」說衝破就能衝破？一般人認為是特朗普下令警衞棄守，那可能是，但是否也有其他可能性？會否有更大的勢力在背後擺弄，才使國會山莊突然變得如此脆弱？