知唔知乜嘢叫做「筆下有光，照亮前路」？只要稍為留意《東方日報》嘅要聞報道、「探射燈」、「正論」、「功夫茶」和評論版，就一定能感到《東方》的正能量。本報日前報道六旬視障漢黃伯因疫情滯留內地近一年，返港後驚見其位於將軍澳景林邨嘅公屋單位因欠租而被房署收回！

事件日前有突破性發展，房署最後決定重批其租約申請。面對突如其來的喜訊，黃伯感激本報，又指本報為第一時間報道今次事件的媒體。事件曝光後，引起很多街坊、市民、團體前去雪中送炭。由於現時屋內物資甚多，佢會將食物及被鋪等，轉送給社會上有需要嘅人士，發揮港人互助精神。可見，《東方》關心社會關心弱勢社群，已深入民心發揮效能，令充滿怨氣的社會，仍然有「清香隨風發，落日好鳥歸」祥和一面！

講開又講，本報人才濟濟，眼見政府又廢又渣，一直為廢柴政府借箸代謀，好似動用唔少人力物力為政府覓地建更多公屋！又眼見遊艇船隻泊位嚴重不足，視察本港多個水域後，構思海灣如吐露港可變身遊艇俱樂部，設置魚骨形碼頭及泊位等，讓市民有多個休憇處，各界齊聲叫好！

最近另一個神構思，就係本報深入探討流浪貓狗問題，為政府獻上藍圖，倡議政府定下時間表，喺港九新界覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐嘅流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬。成個藍圖設計精細到位，難怪贏得動物保護團體及不少議員大讚，指出是為動物權益踏出重要一步，促政府應盡快推行，甚至認為可於10年內讓流浪動物絕迹街頭。

政府養一班庸官，不是姿姿整、有環境，就係頭岳岳、四圍度之輩，閉門造車，政策堅離地，完全唔work，不如將《東方》獻上嘅藍圖認真落實，顧問費都慳番，仁義略施，社會怨氣驟散，何樂而不為？