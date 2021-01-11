美國國會兩院聯席會議已通過確認總統選舉結果，下任總統由拜登出任已成定局。現今的問題是特朗普是否有機會反撲，以及民主黨的應付策略。有趣的是，本來大家心目中最和平、最文明、最制度化的民主政制典範的美國總統選舉，竟然演變成帶暴力的奪權爭鬥，令美國民主政制的崇拜者失望至極。特朗普已無可能為今次選舉翻盤，所以才承諾與下屆當選人如期交接。他現時的最新部署，是團結死硬粉絲，保留實力，等4年後的總統選舉再決雌雄。

特朗普現時的對手既是民主黨，也是對其作風和路線有保留的共和黨人。特氏本來與主流共和黨有分歧，主流共和黨不會與白人種族主義極端派過分接近，但特氏明顯是倚仗這班人作主力，他認為自己得到的7,000多萬選票全是自己的基本支持者，其實有點誇大，這些選票部分應屬廣義共和黨而非「特粉」，當共和黨與民主黨對壘時會投票給共和黨，但並非一定擁護特朗普。今次發生衝擊國會事件後，部分共和黨議員割席，便是怕得罪溫和的共和黨選民。

民主黨會盡量利用此次機會，把衝擊國會大樓與特氏的鼓動掛鈎。特氏在白宮前面群眾集會上的講話，肯定會被民主黨落實為罪證。

本屆總統任期只剩下一個多星期，任何倒特行動都恐怕來不及。根據美國憲法，現時令特朗普下台有3個途徑：罷免、彈劾或自動辭職。罷免總統需要由副總統彭斯聯同多數閣員發動，啟動第25修正案，彭斯已表明拒絕。民主黨有議員提出彈劾總統煽動叛亂，但議案除了需要眾議院多數票通過，還需要參議院三分之二議員支持，票數肯定不足。要特朗普自動辭職也不大可能，他已變調譴責衝擊國會的暴徒，擺明劃清界線。另外，特氏也在部署下屆捲土重來，斷不會承認是這次錯誤的罪魁禍首，在個人政途上留下陰影。