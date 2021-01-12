功夫茶：抹黑拜登禍臨頭　押錯注碼有排愁

天氣苦寒，陰冷逼人！被控欺詐及違反國安大法嘅漢奸黎，於上月31日除夕夜再度還押荔枝角收押所，今日踏入第12日，咁嘅凍濕天氣，四壁冷硬，洗完廁所當做運動，睇怕都冇乜心情讀字典睇神學咯！幸有老婆仔女探監時送上嘅花生、魷魚絲、餅乾零食！此刻直頭勝過溏心鮑魚！

漢奸黎都不愁寂寞嘅，仲有泛民、「搞事四人幫」成員車車轉去探呢位昔日金主，之不過泛民嘅「35+」初選，已變調成「53+」齊齊被捕，大家眼前都無路，唔知會商討啲乜對策呢？唉！一子錯，滿盤皆落索！去年11月底有市民自發喺美國白宮網站發起一項名為「要求立刻調查黎智英」嘅聯署。

是咁的，漢奸黎於去年捲入涉造假抹黑美國總統大選參選人拜登嘅醜聞。漢奸黎曾揚言「為美國而戰」，佢不惜做叭兒狗拉攏美國總統特朗普，幾度赴美「朝聖」並一度被指押注特朗普會連任成功！惟其後爆出目前被警方通緝嘅Mark Simon有份參與偽造「情報報告」並發布假消息，抹黑另一參選人拜登。漢奸黎搵個有美國海軍情報背景嘅Mark Simon做佢助手，司馬昭之心路人皆知喇！呢件「造假報告」所使嘅錢，又由漢奸黎嘅私人公司提供，東窗事發後，就扮晒不知情，更急急腳同Mark Simon割席，而Mark Simon又隨後辭職，想就咁平息事件！阿哥，自己扮弱智咪當人傻先得㗎！

嗱！要求調查漢奸黎嘅聯署，喺去年12月30日結束，最終有逾11.1萬人簽署。根據白宮網站嘅民間聯署規則，一旦人數達10萬，美國政府便需按慣例回應相關訴求。有政界人士認為，數據反映事件嚴重性，拜登上台後定必徹查，以保美國嘅民主和選舉公平「招牌」。漢奸黎與潛逃嘅Mark Simon蛇鼠一窩，拜登上台後一旦追究到底，難逃刑責！泥紙鷹想闖「人生巔峰」，唔通想港、美大牢聲音兩邊走？

特朗普目前一身蟻，其任期尚餘不足兩星期。據美國媒體報道，特朗普1月20日卸任後，將失去身為總統擁有嘅法律保護傘，屆時有機會面臨至少6宗訴訟，包括瞞稅；銀行、房地產欺詐；向成人電影女星付「揞口費」等，加上今趟國會山莊淪陷事件，佢隨時一身係罪，同漢奸黎有得揮！

點講都好啦！特朗普依家一褲都係，可謂自顧不暇！而漢奸黎及Mark Simon頓失靠山！拜登上台後，漢奸黎押錯注禍臨頭；神龍失水跌落泥潭，螞蟻都會來踩兩腳！折翼泥紙鷹，寒風零食迎新歲，一日一蘋果，洗廁所到老！「為美國而戰」，落得豬八戒照鏡子，兩面不是人！人無恥就無敵，一於再闖「癲瘋」！