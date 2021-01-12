神州觀察：虐殺販賣流浪狗　告別野蠻待何時

愈是無助的生命就愈需要人們的保護，以遠離那些野蠻的人。安徽巢湖市一個流浪狗臨時收容所被揭存在殘忍虐殺及出錢僱用社會閒雜人員捕捉流浪狗、疑似販賣圖利等罪惡勾當，甚至有當地的政府部門參與其中，事件亦對內地社會的道德文明再度造成衝擊。

據當地愛狗人士反映，涉事收容所約有200平方米，並有社區人員以80元一隻的價錢安排外來人士在市區內大肆捕捉流浪狗，高峰時一天便能捉到400隻；而據收容所保安透露，去年至今至少已捉到近2,000隻，且不管是流浪狗還是家養的，見了就捉，以致有狗主傷心欲絕，卻無力阻止。捉回來亦不餵食，加上衞生環境惡劣，導致不少狗隻癱瘓在地；更慘的是，日前有數百隻流浪狗在當地城管參與下被裝車運走，裝運過程中不聽話就被活活打死，行為令人髮指。

事後有內媒記者從收容所人員處了解到，該次運送行動確是由當地政府統一安排，惟不知運往何處及作何處理，然而有裝車工人揭發，狗隻是運去賣給別人吃；當地城管部門則表示不曾參與捕捉流浪狗行動，收容所亦不屬其職責範圍，至多是在配合其他部門工作。相關回應亦惹來該收容所並非官辦之疑，可能只是用來收集流浪狗的中轉站，若真如此，則更有必要查清楚，以杜絕淪為缺德之人打着救助動物幌子賺錢的作孽之所，像早前遭曝光的河北秦皇島野生動物救護中心，便是活證。

愛狗人士在爆料中還提到一個關鍵訊息，指當局此舉或是為創建所謂的衞生文明城市。眾所周知，內地一些城市近年為此沒少幹出當街血腥撲殺流浪狗，乃至翻牆入屋屠殺家犬的暴行，看得人心驚膽戰，更招致罵聲一片，慨嘆以野蠻行徑營造表面文明何其荒謬，這樣的文明不要也罷。

同樣地，內地社會虐待動物行為可說十分氾濫，施虐者更來自社會各個階層，當中不乏高學歷、有文化之人，這類人本應是構建社會文明的重要因素，結果並非如此，而是成為嗜殺、宣揚血腥暴力的踐行者。此外，內地早已形成以虐待動物圖利的黑心產業鏈，網絡上更充斥各種殘忍虐殺動物視頻，儼如一個個「專業虐殺戶」，卻也不乏捧場客支持，實在是一種病態存在。

再算上中國人喜愛吃狗肉和野味等傳統陋習，國際間難免將虐待動物行為和中國社會的整體文明質素聯繫起來，一再遭批判或抹黑攻擊卻也怪不得別人，因為種種行徑本就是在自我抹黑，拉低國際形象。事實上，此舉亦為中國的禽畜、毛皮、肉製品等產業打入國際市場造成嚴重阻礙，被以動物福利壁壘等方式進行抵制，經濟損失巨大，而這都是不文明的代價。