世界視線：彈劾案激化黨爭　共和黨步步為營

美國右翼民粹大軍怒砸國會，煽動族群仇恨的總統特朗普難辭其咎。雖然他的任期已經進入最後9日，但民主黨仍試圖發起彈劾行動。此舉旨在問責白宮本來無可厚非，但卻無可避免滲入政黨政治的利益考量。民主黨人窮追猛打之際，共和黨人卻要小心翼翼免受彈劾案牽連。一旦雙方矛盾擴大，必為本已失控的政治和社會動亂點燃新火頭。

民主黨此際發起彈劾，哪怕因時間所限無法迅速剝奪特朗普的總統職務，也能在一定程度上制約他在白宮最後時刻的行為，避免其過激行為再次節外生枝，從而盡最大可能為黨友拜登接任總統護航；而從長遠來看，一旦彈劾成功特氏將永無機會再參選總統，民主黨便得以徹底封殺他的政治生存空間。

但於共和黨人來說，彈劾案的影響卻顯然不止於特朗普本人。例如：共和黨籍的高官們將受到彈劾調查的牽連，仕途蒙上陰影。自從民粹派衝入國會後，一些內閣部長和白宮幕僚第一時間遞信辭職，足證他們政治觸覺之靈敏。更何況在本次選舉中，特氏獲得了近7,400萬選民的支持，說明他仍有強大的民意基礎。共和黨與特氏割席，無疑會得罪大批選民。事實上，一些早早與特氏割席的共和黨國會議員，就已經被民粹派扣上了「叛徒」的帽子。

正因為如此，共和黨核心即使對特朗普的行為不以為然，但考慮到黨的整體利益和自身政治前景，暫時卻也未必想讓民主黨在彈劾問題上如願以償。是以無論是副總統彭斯還是共和黨參議院領袖麥康奈爾等人，皆選擇一方面正式接受拜登當選，另一方面在彈劾問題上點到即止，暫不作過於明確的表述。

反觀民主黨，在社會矛盾嚴重撕裂的背景下，不向特氏究責恐也難以向其支持者交代。因此即使彈劾案不能通過，黨內仍會有呼聲要求國會調查特氏在暴亂中的角色。這不僅會刺激國會兩大黨黨爭，也同時給拜登帶來難題：新一輪政治風暴恐將令他難以在短期內促成國會跨黨派團結，恢復社會秩序，從而無法集中火力戰勝疫情，重啟經濟。