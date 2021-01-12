正論：投訴激增拒改革　亂象叢生毀司法

口講無憑，數字不會騙人。前終審法院首席法官馬道立10年在任，司法亂象叢生，改革交白卷，上周離任臨別時還死撐香港司法公正，然而昨日公布去年有關司法機構的投訴數字，大幅飆升10多倍，以事實狠狠摑了馬道立一巴，遺下這樣一個爛攤子，自己拍拍屁股走人，教繼任人情何以堪？

終審法院首席法官張舉能昨日上任，便收到一份「大禮」。司法機構年報公布截至去年9月30日，處理了4,700宗投訴，較前年368宗激增近12倍，而2018年的全年總投訴數字僅為121宗，顯示上升三級跳，兩年間更加是暴增30多倍，幅度驚人，司法機構怎能若無其事？必須探究投訴激增的緣由。特別是當中逾九成屬針對同一宗案件的投訴，指一名區域法院法官在處理一宗反修例案件時，其判刑理由書的評論給人有所偏頗的觀感，正正是司法機構的大忌。而市民對法官在法庭內的態度及行為方面，以及進行實際法律程序時的處理手法，都有投訴表達不滿，可見司法制度是全方位崩壞，不單止個別案件。各界針對漏洞，提出多項改善建議，包括設立量刑委員會以及司法機構監督委員會，西方國家都有類似制度，但都被司法機構置若罔聞。

法律界有一名句，正義不僅要彰顯，還須彰顯於人前！但司法亂象叢生，市民看見的是不公義。壹傳媒黎智英2017年6月4日在維園集會涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，案件證據確鑿，有片有相有人證，拖延近3年先後經歷包括前任律政司司長袁國強，以及民望「墊司底」的鄭若驊，受害記者先後17度去信律政司，要求律政司盡快交代案件進展，律政司均虛答敷衍了事，直到去年2月尾才起訴，8月開審時表證成立，竟裁定罪名不成立，各界嘩然，律政司拖至最後一刻才決定就案件上訴，至今4個月來案件如石沉大海，有沒有進展都未有交代，司法機構的處理實在令人失望。

有區域法院法官抱怨法庭備受責難，暗批律政司辦事不力，才是應該改革。其實不用你推我卸，雙方都責無旁貸。黎智英反中亂港，多宗案件纏身，同期不少反對派棄保潛逃，下級法院亦指黎有潛逃風險，拒絕其保釋，但高院的國安法指定法官竟然准予黎保釋，是香港首名被控違反國安法罪名後獲法庭准保的被告。中港各界包括官媒都嚴厲批評保釋決定，並要求國安公署介入，根據《港區國安法》第55條撥亂反正，倘若事情演變至此，現有司法制度面臨歷來最大危機。若非終審法院在去年除夕因應律政司上訴而撤銷黎保釋，把他還押牢房，後果如何仍是未知之數，有份聆訊的馬道立相信抹了一把汗。

時人以「過得了聖誕，過不了除夕」來形容黎智英，千瘡百孔的司法制度也不遑多讓，去年除夕僥倖度過黎智英保釋風波，春節後會正式判決黎的保釋，到時肯定全球矚目，看看終審法院如何善後。張舉能接手燙手山芋，各界期望新人事新作風，會有一番新氣象，張官履新時指法官必須自我克制，確保予人公正無私的觀感。他又提到免遣返聲請案件有關的司法覆核許可申請，由2016年的60宗上升至2019年的逾3,700宗，對法庭造成巨大壓力，新冠肺炎疫情及反修例事件衍生大量刑事案件，令到情況更為嚴峻。他表示會更加有效率地處理積壓的案件，重要的案件優先處理及加快排期聆訊，以減少延誤及社會代價。張官觸及了司法制度多個明顯的流弊，第一步尚算積極，但他對設立量刑委員會等建議未有正面回應，這番話是否純粹公關手段，能否真正作出改革，開出的期票會否兌現，還需待時日去證明。

司法亂象拖垮法治，更進一步危及國家安全，改革制度刻不容緩，然而把所有希望寄託在個別人士，是不切實際，無論是馬道立或張舉能，都不能凌駕制度之上。香港可貴在於法治，並非人治，假若制度一成不變，蕭規曹隨，錯而不改，無論換了甚麼人，都不可能挽救市民對法治的信心。