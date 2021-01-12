美國朝野擔心的是，總統特朗普在餘下任期內會喪心病狂地搞出甚麼亂子來。1月20日總統換屆就職，他不會出席，已表明他不尊重拜登的出任總統。他即使公開叫支持者在衝擊國會後回家，他的取態還是鼓勵支持者繼續反抗作亂。當天會否再來一次大規模的示威動亂，或甚至出現恐怖主義的衝擊。

美國眾議會議長佩洛西要求特朗普辭職，害怕他發動核戰，或屬過慮，亦未必無因。國務卿蓬佩奧剛宣布解除政府官員與台灣官方接觸的限制，在餘下不足10天的任期內，還要作這樣重大的政治挑釁，可見他們是怎樣的瘋狂。特朗普比蓬佩奧更膽大妄為，這幾天不可能啟動核戰，動用軍力攻擊別國，卻未必不可能。例如對伊朗攻擊，在中國南海製造事端。

中國、俄羅斯、伊朗都害怕特朗普挑起戰禍。一方面備戰；另方面小心謹慎，避免與美國衝突給特朗普有藉口。國際上很少有這一段時期，沒有大的衝突理由，各大國卻小心翼翼，緊張地期待1月20日，終結特朗普的美國總統權力濫用的風險。

拜登上台首要是防疫治疫。外交政策會是彌補特朗普製造出來的難題。一是伊朗；二是歐洲；三才是中國與俄羅斯。

伊朗近期的舉措，對美國的「復仇」是暫忍待發，在核能方面則是借機發展，爭取日後更好的討價還價條件。在歐洲的壓力下，拜登不可能堅持特朗普的政策。他也早已表明會重返核協議，阻礙的會是以色列的右派政府。

猶太勢力在美政壇舉足輕重，民主黨不可能拂逆。美國重返協議可能會有新的條件重議，未必順利。伊朗肯定不高興，而伊朗因革命衞隊將領和核科學家被暗殺，存有強烈報復心理。

當拜登上台後不從伊拉克、敍利亞撤軍，也與以色列妥協，維持耶路撒冷作為首都，伊朗便大有藉口發動對抗行動。

一個可能的發展是在美國總統交接時，亦即特朗普卸任後，即時襲擊美國在敍利亞、伊拉克的據點，襲擊以色列本土。一方面，沒有特朗普瘋狂反撲的危險；另方面，拜登新上台，可打他措手不及。戰果更可作核協議重談的新條件。

既報仇又成外交攻勢，一舉兩得，伊朗應有謀略，中東局面仍會有變化。特朗普臨卸任時替以色列做的外交安排，便會失去作用。至於南海與台海，拜登代替特朗普，還是推動台灣進一步的台獨化和在南海軍事挑釁中國，貿易經濟金融亦依然會追逼中國，中國可怎應對呢？