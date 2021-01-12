回歸後，香港的法治被香港司法領域諸多問題嚴重損害，直接導致了香港亂象不止，導致了反中亂港猖狂，導致了香港在各個方面大滑坡，導致了「一國兩制」走樣變形。香港要撥亂反正、要除弊興利，必須涉及司法改革，這是躲不掉、繞不開的。

對此，司法領域的有識之士都已看得清楚，他們發出了司法改革的強烈呼聲，並揭示了司法弊端的思想根源。一是香港司法中人不滿香港回歸後憲制地位的轉變，更談不上樹立香港已回歸中國、是中華人民共和國一部分的國家觀念、國家意識，他們還沉浸在對大英帝國、殖民統治的眷戀中。二是他們把港英時代留下的司法制度、英倫對他們的「專業訓練」，以及普通法的「法律思維」凌駕在中國憲法之上，凌駕在中國最高權力機構——全國人大常委會之上，凌駕在國家司法體系之上，他們極力反對「全國人大釋法」，不斷用香港的「司法權力」挑戰全國人大的釋法和決定，挑戰全國性法律在香港的實行。

三是他們的挑戰方式是，大凡「一國」、「中央」的司法決定都要經過香港法庭的「衡量」、「判斷」，以決定是否「符合香港法律」並「放行」。四是有「法官將個人主義凌駕於社會利益」，有律師濫用《基本法》、濫用公法，「仍獲法官容忍」，法庭判決着眼於律師論點，許多法庭判決失去了焦點，「整個司法機關文化完全誤入歧途」。

五是完全錯誤的看待「司法獨立」，拒絕批評、拒絕監督，反指公眾批評和監督是「偏激偏見」、是「損害法治」，把「司法獨立」弄成「獨立王國」、「司法獨大」，專橫跋扈，老子天下第一。他們的眼裏沒有「一國」，沒有「中央」，沒有香港眾生，沒有社會利益，有的只是港英時代的高高在上，目空一切。

上述香港司法領域的表現，可說是香港司法中人幹了不少自損香港法治之事的思想根源，說明了人的因素的重要、人的思想的重要。世上任何改革都離不開轉換思想和調換人事，解決這兩條，香港司法改革，阻力方除也。