僅剩幾天任期的美國國務卿蓬佩奧，執包袱前還要興風作浪，宣布取消美台官方交往的所有限制。很明顯，這既是最後的瘋狂，也是為即將上台的拜登埋炸彈，證明這班右翼政客與其主子特朗普一樣，已經徹底瘋了。對此，台灣當局當然喜出望外，聲稱這項決定反映美台關係的「強勁與深度」。事實果真如此嗎？美國在台協會前處長包道格直言此舉「對台灣沒有任何好處」，美國在台協會前理事會主席卜睿哲則表示「難以理解此舉的意義」。兩人齊齊潑冷水，不知能否令台灣當局清醒一點？

明眼人都看得出，蓬佩奧卸任前最後一刻的瘋狂舉動，考慮的並非台灣利益，而是藉此展示反華姿態，在美國國內政治上得分。此舉不但對台灣沒有任何好處，反而可能是糖衣毒藥。道理很簡單，大陸方面絕不可能對紅線被踩無動於衷，勢必予以強烈反制，戰爭將不可避免，武統將不再遙遠。正如內地官媒指出，美國現任政府的最後幾天，也有可能是民進黨政權存在的最後幾天。這不是虛言恫嚇，而是大陸面對挑釁不得不作出的反應，畢竟沒有任何事情比維護國家主權和領土完整更重要。如果台灣當局甘願充當美國的棋子，就必須考慮並承擔所有後果。

美國參議員魯比奧早前警告，指台灣是中國大陸的紅線問題，美國必須謹慎行事，不要過度挑釁，因為中方在必要的時候將會透過武力行使對台主權，而美國不可能幫助台灣在與中國大陸的全面衝突中獲勝。魯比奧是老牌反華政客，尚且有此清醒的認識，難道蓬佩奧之流不明白這個道理？他們不是不明白，而是刻意製造亂局，以便渾水摸魚，可見美國政客是多麼自私、多麼醜陋。現在的問題是，拜登政府對前朝政策會全盤照收嗎？當然不可能。所謂的美台官方交往不再設限，即使不是一廂情願，也必定不是台灣當局所想像的那麼美好。