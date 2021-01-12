終審法院首席法官換人，馬道立走人，張舉能上任，表現有待評價，然而他面對的是荊棘滿途，各界要求司法改革之聲不絕，馬道立在任10年，制度毫無寸進，令人爭議的判決一宗接一宗。去年有關於司法投訴截至去年9月30日，多達4,700宗，比前年增加接近12倍，市民對司法機構的不滿，逼近臨界點。

多宗激起民憤的案件都涉及大漢奸黎智英，遠的包括獲律政司放生的非法佔中案及黑金秘捐案件。2017年黎智英在維園六四集會涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，有相有片有人證，但起訴一再拖延，受害人曾17度去信律政司要求交代案件進度，告定唔告都要有個決定，但律政司態度迴避，回應都是敷衍態度，拖延3年多，去年2月尾才正式起訴。案件8月開審，表面證供成立， 法庭判黎智英無罪，引起各界質疑，要求律政司從速上訴，伸張正義，但律政司好整以暇，在14天上訴限期最後一刻才提出，案件至今仍然未有下文，會否又再拖延3年呢？

律政司與法院都是司法制度不可或缺的一員，法庭面對輿論壓力，律政司亦難逃避責任。最近區域法院法官在判案時大吐苦水，說控方許多時未能給予法院協助，未能指出錯漏，等案件判決後卻又提出上訴，令到原審法官給上級法庭批評，斥責律政司是鐵板一塊，暗批應該改革。

法官批評控方甩漏，時有所聞，並非新鮮事，五十步笑一百步，都不是一件光彩的事。4,700宗投訴，只是冰山一角，其中九成涉及同一名法官，只是因為他的言論比較出位，成為眾矢之的，掩蓋了其他問題，不代表別的法官判決沒有可爭議之處。如果沒有輿論壓力，律政司會否偷懶不提出上訴，亦難預料。君不見黎智英刑恐記者案，律政司都拖到最後關頭，如此懶散，不單止制度要改革，人事方面亦要大換血，換湯也要換藥。