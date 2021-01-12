特朗普成功推動群眾衝擊國會山莊，不單止是他個人的反民主行動，更重要的是他有民眾支持。他的Twitter有逾8千萬追蹤者；2020年總統選舉，他獲約7,500萬選票。從選票數量可看出，這些民眾與他持有共同價值觀，並付之行動。但在美國這所謂民主燈塔國家，發生以暴力手段推翻用和平方式作政權更替，令人匪夷所思。究竟特氏在任4年發生甚麽事，令美國有如此大改變，令特氏有群眾有能力反傳統，反美國的民主價值？

一、國內貧富懸殊，國民思變。特氏2016年上任時堅尼系數是0.415，到2018年升至0.485。貧富差距愈大，社會愈轉化成火藥庫。二、全球化。把製造業分散世界各國，以賺取最高利潤，令國內工業枯乾，加上疫情令失業人數上升，兩黨和傳統精英都未能解決問題。三、共和民主兩黨滿口仁義道德，卻未為國家帶來蛻變，只見沉淪。四、特氏出選籍籍無名，曾擁有公共媒體機構，打破傳统，用群眾語言，反精英主義，以動情口號，如「讓美國再次偉大」、「美國優先」贏得不少支持者，好聽卻有極大排他性。五、任內推出不少分裂社會的政策和概念。如大白人主義、建立墨西哥圍牆，令國民歧視少數族裔及弱勢社群。六、建立改革者和國際英雄形象，包括減個人及企業入息稅，吸引工業回流；向盟友強加關稅及增加軍費；退出國際組織；打壓伊朗、北韓及中國等。七、積極推動反中、反共行動爭選票。

據民調顯示，美國近八成共和黨支持者，六成民主黨支持者是反共人士。特氏在競選年以不同行動打擊中國，由宣傳、政策到立法，無所不用其極。如：一、在貿易方面逼中國簽訂狂買美國大豆協議；打擊中國科技工業，如中興、華為，禁止部分中國企業赴美上市；將失業、貿易失衡諉過中國。二、縱使有不同國家（包括美國官方）醫療組織報說早於武漢，在不同國家已發現新冠病毒，特氏仍堅持罪魁禍首是中國，並發動各國向中國要求賠償。三、投票前國務卿蓬佩奧周遊列國，游說他們與美國結盟，共同反中國和不再與中國進行貿易。四、利用Mark Simon假的研究報告，指控拜登兒子亨特與中國有千絲萬縷關係，造成局勢：反拜登就是反中國；拜登當選，就是中國當選。反之，特氏就是反中的最高元帥。

這些言論和行動，令特朗普迷為之神醉，造就敵愾同仇，連美國建國理想都拋諸腦後。要連任、要勝利、要權杖，沖昏頭腦，最後不顧一切阻止確認拜登當選，衝擊國會，令民主信仰者心痛！美國，民主燈塔被摧毀，特朗普責任至大。

（二之二完）