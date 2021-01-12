食肆晚市叫停，美容健身叫停，戲院叫停，現在連年宵花市都叫停！港府抗疫真容易，不用挖空心思，不用科學計算，單靠一招搞掂，一字記之曰「停」！皆因停止上述商業活動，市民看得到，意即代表政府做咗嘢，至於疫情根本沒有因此而受控，被叫停的行業及商店瀕臨或已經執笠，薪高糧準的庸官是不會關心的。

農曆新年是中國人最重視的節日，許多親戚一年可能就那麼見一次面、吃一頓飯，現在也要告吹，就連逛年宵市場辦年貨也求之不得，年初二的煙花匯演恐怕亦是凍過水，新年一片愁雲慘霧，到底還有甚麼氣氛！香港人到底還有甚麼樂趣！更不必說，食衞局局長陳肇始有意祭出極端手段，連跨家庭的聚會也研究禁止，意味到親友家拜年可能都會犯法，真叫香港人情何以堪！

尤其是看到一橋之隔的澳門和深圳，新年一片喜氣洋洋，港府抗疫之無能，簡直到了令人面目無光的地步。前陣子大批港人趕着經深圳灣回內地，避免由14日疫監增至21日，寧在內地隔離兩星期，換取自由開心過新春，總好過在香港坐困愁城累鬥累，港府到底知恥否？

疫情爆發至今都已經一年了，偏偏港府從來沒有吸取教訓，防疫張弛無道，又滴又漏，以致疫情反反覆覆，清零無期。最令人氣結的是，港府千方百計不讓市民和商界好過，卻讓南亞小販、外傭和無牌樓上吧無比快活，在禁聚令下繼續「犯聚」，繼續歡樂，繼續搵錢，鮮有執法部門過問，簡直豈有此理！特別是南亞兵團，無牌擺賣只是小兒科，打家劫舍、作奸犯科層出不窮才是對社會最大危害，港府還要對假難民大慷納稅人之慨，年花10多億元貼錢買難受，若將這些錢設立失業援助，起碼也能讓基層受惠。

一個抗疫無能復倒行逆施的政府，不將香港徹底搞死不罷休，生為港人，何其不幸！