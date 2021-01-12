一位號稱網上點擊率最高的香港時評人，有「燈神」之稱，意思是他看好甚麼，甚麼就得遭殃。上一屆美國總統大選，燈神將注碼押在民主黨候選人希拉妮身上，結果全盤皆輸，此後他「燈死人」的能力更加為世所知。今屆美國大選，燈神強烈暗示，現任總統特朗普可以「逆轉」，到頭來當然是不負其名，又一次押錯了注。

但「心粗眼翳」者不止他一個，一位有「才子」之稱的時評人，在開票前說特朗普有95%的機會勝出，錯判後面子掛不住，就公開戲言這個結果是受燈神所累。燈神聞言後怒不可遏，以惡言還擊對方，雙方為此可能要鬧上法庭。

但此事之後，燈神仍不放過特朗普，過去一個月不斷在視頻中，說「侵侵」堪稱美國史上其中一個最偉大的總統。他自以為理據十足，實際上當然不值一哂，譬如說特朗普任內美國經濟變好，殊不知股神巴菲特早在「侵侵」上任前已斷言，美國經濟牛氣沖天，勢不可阻，跟誰當總統沒有關係。

燈神捉錯用神也就罷了，偏生天性好事，硬要將甚麼「偉大總統」之名往特朗普身上套。到頭來，卻是逢燈必死，美國剛發生了「侵粉」衝擊國會山莊事件，國內外政要馬上與特朗普割席，指他是暴亂的始作俑者，使他進一步變得聲名狼藉，下半生恐怕就此「玩完」，跟「偉大總統」之名，恰成強烈對比。

這位「第一」KOL委實太沒自知之明，他曾在節目中多次抱怨，賢內助常常不接受他提供的投資及財務建議。老人家未免糊塗，讓我點醒他吧，天下間有誰能比燈神太太，更了解他判斷事物的能力呢？正因為太太了解他，才不敢相信他。

這樣一個沒見事之明的人，卻是網上最受歡迎的時事KOL，此地民智如何，可以想見。