「淑氣自天來，春融麗日；祥光隨歲轉，瑞靄和風」！下個月12號就大年初一，又過年了！儘管過去一年，個個都捱得好辛苦！之不過，一心諗住收樓做業主，心情難免興奮，準備新居入伙貼上春聯，希望有個新的開始！

誰知業主變苦主，收完樓喊得一句句，怒火狂燒！老朽也不禁戥買咗東涌裕泰苑嘅苦主不值！乜房委會唔係賣屋而係賣垃圾！否則點可能咁對辛辛苦苦死慳死抵，又要好似中六合彩頭獎咁幸運先抽得到居屋嘅買家，咁大整蠱？不是嗎？由房委會於3年前推售嘅裕泰苑，近月開始收樓。然而，慢工不等於出細貨，有驗樓師發現單位至少有10大甩漏，評分屬不合格「差E-」水平，為近期低分居屋之一。好似大門未能自動完全關閉、全屋有14塊空心磚、浴室排水口有明顯積水丶牆身現大量「沙眼」、氣孔和收水裂紋等；最令老朽覺得不可原諒嘅係廚房鋅盆排水管嚴重漏水！新樓嚟㗎！排水管已嚴重漏水？有冇搞錯吖？依家疫情嚴峻，成日都聽見專家話排水管污染播毒，咁新樓啲喉管是否更應嚴謹檢測，唔好入伙未夠3日就整出個乜鬼環境播毒咁大鑊！

仲有更不可思議嘅係，東涌裕泰苑售價介乎118萬至313.8萬元，以市價52折出售，相對私樓，價錢的確相宜。之但係相宜歸相宜，都冇理由搞到環境惡劣成鬼域啩？記者曾到場視察，發現不少垃圾桶未蓋好蓋，有肥鼠光天化日下，喺屋苑附近天橋下公然覓食！除咗鼠患，亦有高層業主搵技工拆去浴室嘅熱水爐，竟然發現一窩黃蜂，乜咁多謝啊，未入伙就有蜜糖水飲，天氣乾燥，可以潤一潤喉先？層樓平啫，房委會都唔係咁對啲業主啩？依家中籤買居屋，慘過中箭跌落糞坑！呢壇臭史，房委會唔該的起心肝加強驗樓，整頓周圍公共衞生，滅鼠滅蟲，否則一眾苦主來個「房事革命」，屆時房委會高層匿入鼠洞都冇用！