前年8月在香港機場「和你飛」示威，內地傳媒記者付國豪遭圍困和綑綁案件審結，兩男一女被裁定暴動等共6罪罪成，分別被判囚4年3個月至5年半不等。警方曾就判決見記者，表示對判刑滿意，足夠提醒施暴者切莫觸犯同類法律，否則可能面對重罰。

我覺得這次審訊判刑，有點避重就輕。就電子傳媒新聞所見，當日佔據機場有成百上千人，有份包圍毆打的起碼幾十人，不少記者都在現場錄影報道，清楚拍攝到一些在場和動手人士的樣貌，奇怪控方不充分利用這些新聞錄影片段去逐一查究。不少在場人士熟口熟面，都是慣常上鏡人物，如立法會前議員及在場記者。怎麼警方不找他們作目擊證人，協助認人？不妨比較前幾天暴民闖入美國華府國會大樓一役，警方按圖索驥，第二天便找到一些嫌疑分子，上門拘捕。有傳媒還把一些慣常參加這類活動的人認出，指名道姓，連所屬民粹組織都見列出。有參加者被認出後，工作的機構立即解僱，劃清界線。怎麼香港發生同類暴亂事件，現場的真假記者過百人，大量照片和視頻到處傳播，竟然不見一些暴亂常客被人認出點名，也少見警方援引作呈堂證據？幾十人參加暴亂，追查耗時一年多，被控提堂的竟只得4人，被判有罪的3人中，其中兩人是暴亂常客，曾多次被控上庭，例如有所謂「佔旺女村長」，有曾參加沙田襲警者，在法庭上或是被指屬智障，或診斷屬自閉症譜系障礙。幾十人一齊動手圍毆禁錮，智力有問題的上庭受罰，其他人難道都懂得隱身術，一遇警方查案都立刻消失？

組織這些暴亂者有沒有想過，如爭取的目標合乎正義，理直氣壯，為何要隱瞞身份，不敢以真面目堂堂正正示人？偏要找一些有缺陷人士上前線當勇武？如此利用弱勢群眾去當先鋒是否合乎道德？