神州觀察：美台接觸全撤限　最後瘋狂不足奇

美國特朗普政府已進入解散倒數之際，卻在台灣問題上繼續極盡折騰，連日來又是舉行美台政治軍事視像對話，又是安排美國駐聯合國大使克拉夫特訪台，日前更宣布撤銷所有涉及與台接觸的自設限制，意味雙方從此不必再遮遮掩掩地展開各類官方往來。

理論上，特朗普、蓬佩奧之後皆可到訪台北，台灣的蔡英文、蘇貞昌等政府高官亦可踏入白宮。種種動作無疑都嚴重背離了作為中美建交政治基礎和根本前提的一個中國原則，故遭大陸方面批為「最後瘋狂」、倒行逆施，揚言美方須為此付出沉重代價，及會招致「排山倒海」式反應。

正如有大陸官媒形容，假設蓬佩奧敢在任期結束前訪台，解放軍戰機屆時將第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示主權；若台、美方面作出過激反應，就很可能觸發戰爭，大陸並將對配合蓬佩奧表演最後瘋狂的台灣當局，給予根本性的懲罰，直言美國現任政府的最後幾天，也有可能是民進黨政權存在的最後幾天。事實上，大陸解放軍近日在南海、東海等地實戰練兵亦是動作頻頻，包括刻意公布的南部戰區以巡航導彈精準命中水泥大樓的鏡頭，都被認為是對台獨勢力的警告；此外，解放軍軍機繞飛台灣已經成為常態，只不過，此前多是飛入台灣西南空域，與飛入「台灣上空」的性質意義大不同。

其實大陸坊間亦不乏這類觀點，就是以極限武力威嚇逼台灣先開槍，趁機實現武統台灣，此舉更是建立在對美國屆時不敢軍事介入的猜測之上，而這種猜測似乎正得到愈來愈多大陸民眾乃至部分美、台輿論自身的認同。當然，想歸想，輿論歸輿論，現實仍需嚴肅認真面對，大陸當局近期沒少強調要作好打仗準備，便是這個道理，尤其是，台灣問題始終需面對美國這道坎；只是站在捍衞國家核心利益的角度，即便目前尚未全面具備跨越的條件，面對美方的亂來，高調表個態卻是必須。

話說回來，特朗普政府走人在即，此時仍在台灣問題上折騰，未必就能真正翻起多大的浪，畢竟想與台灣正式建立外交關係、承認對方是國家等本質核心問題，任其再瘋也不敢輕易觸及；更重要的是，這並不符合美國的最大利益。至於美台交往全面撤限，恐亦是「挑明了說」而已，雙方過往早已在《國防授權法》、《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《台灣保證法》等操作下讓此舉成為既成事實。

況且即將登場的拜登政府斷不會對此照單全收，外間預計拜登或會將對台政策重新調回理性軌道，特朗普政府的最後瘋狂，不管是在給誰挖坑埋雷，作用應該有限，大陸亦不必為此「排山倒海」。