世界視線：民主脆弱須保護　老美自誇太厚顏

正當各界關注特朗普會否第二次遭國會彈劾，由民主黨議員發起的一項旨在遏制總統濫權、名為《保護我們的民主》的法案，正提上議事日程。按發起議案議員的說法，立法可以「約束一個無法無天的總統」，防止「水門事件」重演。

據報道，該法案的主要內容包括：要求限制總統赦免權、競選陣營加強報告外國干預情況、提高禁止總統接受外國政府禮物或酬勞的力度，以及更好地保護獨立監督機構和舉報者遭解僱或報復等，不一而足。法案的每項內容均衝着特朗普政府而來，換個名字叫「特朗普法案」也無不可。

事實上，法案的涉及範圍愈廣，愈顯得美國民主制度千瘡百孔。舉個例子，特朗普打破多年慣例，上任後拒絕公開稅務紀錄，以致有關官司一直打到最高法院。一句話，以往美國總統表面上「有所不為」，完全是出於「傳統」與「慣例」的約束，一旦遇上特朗普這種無視天下物議的狠角色，只能眼睜睜地看着其胡作非為。

從更宏觀的角度分析，特朗普在位4年，證明行政、立法「互相制衡」，說的比唱的好聽。特氏一意孤行要在邊境建圍牆，雖遭國會否決，但仍藉頒布「緊急狀態令」，從軍隊挪用經費，強行衝關。更不用說第一次國會彈劾，不少共和黨人其實內心不齒特氏所作所為，惟怯於其背後的強大民意支持，擔心自己仕途不保，才力保他過關。到現在特氏被指煽動暴民發動「政變」，《憲法》上列明的那些補救措施，不管是由副總統和內閣進行罷免，抑或國會罷免，仍然是爭拗多多，遠水難救近火，最終還是要靠制度外的「偏鋒」，甘冒違反憲法第一修正案的風險，禁止總統在社交網站發言。

平心而論，民主黨上台執政，全面控制白宮及參眾兩院，正是約束總統權力的最佳時機，問題是「火雞不會投票過聖誕節」，拜登會否積極配合，還有待觀察。但無可爭議的是，美式民主已到了最危險的時候，必須立法加以「保護」，山姆大叔一直在全球推銷自家制度，自信心不知從何而來。