正論：懶理雙國籍問題　廢官事事不作為

政府不作為，特區事事皆成問題，最後又要中央出手解決。英國違反《中英聯合聲明》，單方面容許英國國民（海外）護照（BNO）持有人申請簽證移民英國，據估計接近540萬香港居民合資格，本月31日起可申請。行政會議成員葉劉淑儀日前指出中央正考慮採取反制措施回應BNO移民政策，並認為是時候禁止雙重國籍，特首林鄭月娥昨日卻否認行會有討論這課題，言下之意，是葉劉淑儀「單方面」建議，一句話劃清界線。

特首的回應指國籍問題非常敏感，中英政府當年在BNO議題上已有共識，若有人單方面偏離協議，中方會有反制行動，但強調港府不知具體方案，行會亦無討論BNO議題，不希望因為發言者為行會成員而惹誤會。眾所周知，行政會議有「保密制」和「集體負責制」兩大原則，行會成員跟所有市民一樣有發表個人意見的權利，葉劉淑儀勇於就社會課題發言，與林鄭擦出火花，這次已經不是第一次，外界是當吃着花生看戲，成員貌合神離，行會又一次失禮於人前。

事件是否牽涉個人恩怨不得而知，但行會成員頻頻搶先於政府前頭發言，究其原因，不是別人快，而是政府事事都慢9拍，殺到埋身，甚至出了事，才急急開會補救，可是每每為時已晚，像BNO簽證涉及百萬計港人及天文數字資產流失，茲事體大，還有不足3星期便開展，政府竟然還沒有具體對策，甚至討論也欠奉，可以施施然說出口，是要讚老實，還是佩服其厚顏呢？政府的回應表面上很大路，實際上是拋球給中央，自己置身事外。

無論《中英聯合聲明》是否已成歷史文件，中方過往確實克盡己職，緊緊遵守承諾，高度自治，港人治港，自由度有多沒有少，甚至某程度上過分放任，50年不變，險變成50年不管，一國兩制荒腔走板，正如葉劉淑儀表示，中央因歷史因素，長期對持雙重國籍的港人「隻眼開、隻眼閉」，不少港人持有雙重國籍，包括部分高官、建制派立法會議員甚至港區人大代表等，但英國當年表明不會給予BNO持有人居留權，如今推出BNO移民政策，有如在中央臉上「打了一巴」，中方出手反制事在必行。

外界可以隔岸觀火，但港府不是局外人，而且是事件主角，就算國與國政治上沒有資格出聲，但牽涉香港未來人口及資源，有誰比港府更了解特區運作？理應密切關注事態發展，制訂一套應變政策或評估影響報告，盡早交予中央參考，而且事出《港區國安法》，起因特區政府止暴制亂無期，中央出手撥亂反正，承受西方國家圍攻。在情在理，港府斷不能袖手旁觀，更不能像現在全無準備，一心倚賴中央代勞，解決這個燙手山芋。

要解決BNO帶來的雙重國籍問題，葉劉淑儀建議中央結束對港人的特別待遇，可就《中國國籍法》釋法，訂下「截止日期」，該死線日子後獲取外國籍的港人，會被視為出於自己意願放棄中國籍，放棄香港的居留權和投票權。葉劉淑儀亦建議有緩衝期，並非申請移民就喪失中國籍，應該等到正式入籍外國時，才自動喪失中國籍。而台灣是中國地方，移居台灣不能當移民外國處理。葉劉淑儀提出的綜合方案不一定最好，實行上亦有可爭議地方，但起碼敢於公開出謀獻策，市民公眾可以對方案發表意見，讓中央更了解香港民意，作出相應對策。反觀特首及行政會議不屑討論如此重大課題，是否改為奉行集體不負責制，不用盡行政機關責任？

無能政府大事做不到，小事做不好！《基本法》23條立法一拖23年，讓小小香港成為國家安全漏洞，迫使中央推出《港區國安法》，中間跳過港府，所以不會拖拉，快刀斬亂麻；港府無力驅除人患，連鼠患也無法滅絕，成為大鼠戊肝原發城市，倘若傳染給內地，危害14億同胞，實在罪該萬死，這絕非危言聳聽，港府抗疫不力，新冠肺炎疫情是兩岸四地最差，內地為了安全，即使中港一家，港人北上亦要隔離，而澳門早已實施互通，孰優孰劣，不用多說。疫情由去年爆發，武漢這樣的重災區也老早復甦，反而香港卻反覆惡化，經濟重創，民不聊生，港府束手無策，是否又想中央做雷霆救兵？

港人治港，淪為香港不治，連立會選舉也首次搞不成，市民心灰意冷，立心用腳投票，盡快走人，失望之情可以理解。西方國家趁火打劫，以人權自由為理由，吸引港人移居以吸納資金，政府一邊呻窮一邊眼白白看着資金外流，沒有設法堵塞。若果把移民當作是自動放棄香港居留權，那港府無能而治，亦可視為是自我放棄香港的管治權。