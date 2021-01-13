產評：內外挑戰入直路　哀我香江滑鐵盧

隨着中美博弈升級，香港既在對外的國際金融中心地位備受考驗，對內又與華南沿岸城市群經濟融合滯後，被邊緣化只怕日甚一日。禍不單行的是，適逢一場世紀疫情，直叫港人老本清袋，市民及外商投資信心直墮谷底！如今香港若再錯失藉大灣區戰略翻身的機會，只怕任憑祖國如何關顧支持也恨鐵不成鋼，全民等死！

所謂「屋漏兼逢連夜雨，船遲又遇打頭風」，正好形容這些年香港的困境。中美關係惡化成為磨心，官員被美國制裁，在港上市的一批中資股被美國下投資禁令，事件仍在發酵，到底對港金融業的傷害有多大，尚有待評估。

難怪在外資商界眼中，香港的商業環境極不明朗，競爭力續降。老實講，疫下中港恢復通關尚且無期，旅遊、零售、酒店和商業地產等行業陷冰封，獨靠金融業一脈支持大局。若然美國白宮易主後無法扭轉中美金融戰，針對香港金融中心的狙擊只會陸續有來。

如今內地以「內循環」戰略作為抗美的大後盾，香港理應掌握大局，主動加快融入大灣區發展。偏偏對比區內城市，港府施政效率低、政策前瞻滯後、產業規劃失敗、疫症遲遲不能清零。長此下去，非但外資看香港不上眼，就連澳門及內地城市都不願與香港往來！

雖然中國經濟亦有自身難題，但環顧全球，當今有條件撼動美國霸權的除中國外，不見他國。眼前美國內部政局動盪、疫下經濟委靡、美元弱勢。對中國而言，正是一展身手，推動全球資金大挪移，引入海外長錢支持經濟發展的好時機。國家崛起既處於關鍵時刻，偏偏香港就連內部民生經濟防疫都搞得一塌糊塗，幫不上忙還在倒米。

在老本幾近吃盡下，金融業已成香港唯一強項，可惜港府無用心經營！就如有市場調查顯示，港股數據供應收費是區內最貴，足見政府在維持金融中心競爭力上缺乏全盤審視和規劃，離地萬丈，見微知著！難怪近年不少在港的外商都已改道其他亞洲城市發展，若非靠中資和中企撐場，只怕股、樓價格早已崩潰。

隨着內地加大金融開放，科技發展一日千里，更多的外資選擇直接進入，香港的門戶角色本就褪色，君不見無論是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）抑或歐中投資協定，皆在說明「合作則贏，孤立則輸」的世界區域發展新格局！國際形勢既非香港所能控制，要確保可持續發展就得藉大灣區戰略重建增長點，否則連沿岸地區都難以立足，香港如何自處？