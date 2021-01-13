功夫茶：司法亂象要改革　治安毒瘤務必除

張舉能剛履新成為香港回歸以來第3任終審法院首席法官，通常「新官上任三把火」，之不過，呢位新官似乎略嫌冇火！從去年對司法機構嘅投訴急升，無疑反映市民覺得公義未能彰顯，因此社會上唔少聲音都強調改革刻不容緩。可惜吖！張舉能認為「法官必須自我克制」，你估個個可以話克制就克制咩？係就天下早已太平啦！

過去一年，面對黑暴，法官判刑時常予人毫不「克制」，甚且十分浮誇感覺，譬如「喺暴動現場見證歷史」、「掟汽油彈係優秀嘅細路」，甚至形容斬人嘅被告「情操高尚」啦，難怪市民投訴案件判刑冇統一標準、透明度低，法官「鍾意點判就點判」！尤其令大眾𢱑晒頭嘅，就係對偏頗法官嘅投訴多不成立，被投訴嘅法官甚且可獲升遷，令市民覺得現時欠缺制度監察法官，阿哥，咁算唔算司法獨大吖？

「司法獨立」向來被捧上天，變成「司法獨大」甚至大到「自我賦權」仍然可以任其「無翼而飛」！「無翼而飛者，聲也」，呢句話出自春秋時代法家代表管仲，佢指冇翅膀也能飛嘅，就係聲音！管仲嘅目的在勸戒齊桓公，作為一國之君王，講出去嘅話對整個國家百姓產生巨大影響，因此務必謹言慎行。

管仲嘅「無翼而飛」同張舉能嘅「自我克制」論本質有相通之處！問題係若法官未能克制，咁喺刑事方面考慮設立量刑委員會實有必要。張舉能任重而道遠，可惜佢堅拒之，被批「原地踏步」，令人失望！功夫茶都希望佢經過慎思後，有番啲火並拿出勇氣對司法亂象來一次痛快改革，令司法制度重回正軌！叫市民對法治重拾信心！

嗱！港府管治無能，由民生到經濟、由法治到治安，無不江河日下，尤其假難民成為社會毒瘤，愈養愈大。日前大埔警區特別職務隊根據線報及深入調查，於晚上約7時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查粉嶺聯和墟和豐街一個單位，搗破一個非法釣魚機賭檔。呢，唔使問阿貴，凡涉及藏污納垢嘅賭檔、樓上吧，必然有假難民、南亞兵團在；呢次行動中，就有7男2女及6名持「行街紙」嘅孟加拉籍男子，佢哋涉嫌非法聚賭被捕，以及違反禁聚令，將遭到相關規例票控。第4波疫情居高不下，假難民經營非法賭檔及無牌樓上吧，無疑造成其中一大防疫漏洞！

事實上，如何將假難民遣返，司法上亦應該改革，有乜理由有啲上訴失敗又一再司法覆核，用於假難民免遣返聲請及相關工作，去年高逾12億元！而7年來已狂燒公帑60億元，根本係無底黑洞！對假難民根本不可能談「克制」，對佢哋克制即係對市民殘忍！有關當局唔好唔嗲唔吊，令香港法治及治安陷於萬劫不復！