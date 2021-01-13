美國駐聯合國大使即將訪問台灣，中國外交部發言人斥其為特朗普政府的「最後瘋狂」。而美國國務卿蓬佩奧又宣布完全解除美官員和台灣當局的交流限制，他說此舉定會「激怒中共」，一副洋洋自得的挑釁嘴臉。

美大使訪台和解除官方交流限制，都是為了有朝一日「和台灣恢復邦交」，重建老美推行已久、證明無法得逞的「兩個中國」或「一中一台」的外交格局。老美知道要想從根本上把台灣拿到自己手裏，就要在外交格局上製造「兩個中國」或「一中一台」。

然而，北京是絕不允許的，其絲毫不可動搖的立場是，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的部分，只有中華人民共和國代表中國；美國和所有國家一樣，絕不能同時和「中華民國」保持外交關係，也絕不可和「台灣」——不管它叫甚麼名堂——建立外交關係。北京的這一堅定立場，徹底封死了老美「雙外交」的企圖。

國民黨的蔣家王朝，曾經抵制過老美的「雙外交」，以「漢賊不兩立」、「代表中國正朔」之立場堅守「一中原則」。一時間，其「外交部」成了「斷交部」，那時國民黨是破口大罵山姆大叔出賣、拋棄「中華民國」的。然而，這些年來，中美關係、兩岸局勢、國際風雲大變。

台灣「民主化」後，無論國民黨、民進黨都在推動「隱性台獨」或「顯性台獨」；不管他國和中華人民共和國有否外交關係，他們都不在乎，都巴不得與之「建交」，他們要的就是這種「兩個中國」或「一中一台」！台灣社會和執政者的這一「內部變化」，令老美得以重拾「雙外交」，有了巨大的「內應力量」，更何況老美發起對華「國運之戰」已令中美關係進入歷史拐點，老美前所未有的需要利用台灣打擊北京，利用分裂中國削弱、肢解中國。

於是美台互動「恢復邦交」動作頻繁，愈演愈烈，「大使訪台」、「官員交流」，這對很快就要散夥的特朗普政府當然是「最後瘋狂」，但對白宮新主人可不是最後，可能還會更加瘋狂！