最近關於司法改革的話題又鬧得沸沸揚揚，這不是沒有原因，看看數字就知道了。去年針對司法機構的投訴激增12倍，反映各界對司法亂象深惡痛絕，要求改革的呼聲日益高漲。對此，司法機構一直置若罔聞，終審法院前首席法官馬道立離任前聲稱不反對改革，但必須有理據和細節，難以接受有人只單純不喜歡法庭判決就指「法治已死」云云。這分明是轉移視線，混淆視聽。司法亂象不絕如縷，判決標準混亂不堪，導致投訴數字激增，這不就是改革的理據嗎？各界要求設立量刑委員會，不就是改革的細節嗎？

「時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。」這是古人總結的經驗，任何事情都必須與時俱進，因時制宜，而不能墨守成規，一成不變。香港回歸逾23年，許多領域已經隨着形勢變化而有所調整，唯獨司法系統沒有任何改變，高高在上的依然是洋大人，頭上戴的依然是殖民假髮。某些法官不僅有既定政治立場，甚至公然讚揚暴徒是「優秀的細路」，而律政司裏面也有不少無間道，充當反中亂港勢力保護傘，有位檢控官更出版「黑暴秘笈」教暴徒逃避刑責，凡此種種皆說明司法變質變味，根本無法彰顯法律公義。

日前有位法官「大吐苦水」，直指律政司不肯在原審時反映立場，卻在上訴庭表明刑期範圍，以致基層法官屢屢因為輕判而淪為眾矢之的，更遭上級法院批評「錯到無可再錯」。其實司法亂象層出不窮，雙方都有責任。律政司經常犯低級錯誤，固然令人側目，而法庭判案標準混亂，更是備受詬病。黎智英保釋案就是典型例子，由還押到保釋到再還押，充分暴露司法兒戲。

說穿了，司法機構之所以抗拒改革，連頭上的假髮也不願放棄，無非為了維護司法獨大，為了延續殖民影響。關鍵在於中央的態度和決心，要為香港撥亂反正，首先必須搬掉司法大山。