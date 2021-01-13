新冠肺炎疫情之下，經濟插水，政府沒有任何良方可以救市，反而不斷頒下新的抗疫措施，多個行業被迫停業，像戲院已經3度停開，黃金檔期聖誕新年都已經錯過，未來農曆新年檔期看來亦不敢樂觀，但租金還是要付，尤其是戲院面積這樣大，租金一定相當可觀，政府沒有能力為港人解決目前困境，反而更想落井下石，日前放風說會考慮加稅，並說有市民提議，大眾立即議論紛紛，究竟這個市民是否真的香港人？

加稅目的當然是為了政府增加收入應付支出，未來預計財赤有可能擴大，如果不想辦法的話，庫房在不久將來便會乾塘，可是政府選擇向市民開刀，在太平盛世時，這樣做都會惹來非議，更何況現在全民水深火熱，集體捱着艱難日子，被裁員的失業，放無薪假或減薪的損失收入，如何可賺錢來繳交新增的稅項？

這次疫情造成的經濟低潮，相信兩、三年內都未必能夠反彈，唯一不受影響的只是薪高糧準的公務員，沒有減薪或裁員。很多敬業樂業的打工仔，只不過因公司蝕錢，便給減薪或被裁掉，飛機師也要轉行。政府整體表現，特別是某些部門，例如食環署充斥蛇王懶蟲不負責任，這些人每年還按薪酬表遞進增加薪酬，偷懶仍可以加人工，這種筍工，最應該率先開刀。

政府應該改革公務員薪酬架構，表現差勁的應減薪，這才是與時並進，不能鐵板一塊，市民才是公僕的真正僱主，沒有理由老闆失業，員工可大魚大肉。講錢傷感情，如不減公務員人工，政府還有其他方法可試，例如撤銷樓市辣招稅，激活二手市場成交，令多個行業受惠。政府企硬拒絕，原因只是怕樓價飆升，在現今經濟環境中，完全是假設性問題，真的會發生嗎？炒樓和加稅，在經濟寒冬同樣是不可思議。