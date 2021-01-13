特朗普可以算是美國一個離經叛道的總統。身為全球最富裕和軍力最強國家的「最高統帥」，他還有甚麽不能呢？由他2016年競選開始，他就不跟共和黨傳統，也不理美國的政治文化，他要說的就說，他要批評或讚賞的，毫無包袱，直講。他曾公開說：「去你×的政治正確。」

特朗普在美國有眾多「粉絲」，其Twitter有逾8,000萬追隨者，大選雖然輸了，也有近7,500萬票，是有史以來最高票的落敗者，難怪他不認輸，又或造成了心理不平衡。而特朗普光芒，也令香港不少KOL、社會活動家和抗爭者沉醉。本文嘗試將一些找到的事實和政策，略加評語，供讀者參考。

一、2016年競選，特朗普有兩個極亮麗和打動民心的口號：「讓美國再次偉大」和「美國優先」，加上他的進取和破格言論，對國內人民，特別是多年來受到社會壓迫、經濟困擾和尋找新願景、新希望的人來說，十分討好。一個無政治參與經驗、寂寂無聞的商人，人氣爆升。評：美國至大，美國利益至高，但排他性極強。

二、全球大佬：（1）挑起與不少國家，如加拿大、墨西哥、法國、德國、南韓及中國等進行貿易再談判，以大國之勢令對手就範。評：對手不滿。

（2）向有美國駐軍的國家增加軍費，以平衡開支。評：盟友反感。

（3）退出10多個國際組織、協議和條約。近10多20年，這些國際組織的成員愈來愈敢言，亦經常在重要事項上投票反對美國。作為大國，除了會費比別人高，更是捐款至多，大佬離開，睇你點搞。評：國際組織對美失望，中俄德法地位卻上升。

三、特朗普嘗試推動工業回流。美國製造業政策是分工分散世界各國，以賺取最高利潤，但在百年一遇的世界性病毒面前，極之被動，而工業回流除了解決上述問題，亦可提高就業機會。評：美國根本沒有足夠低產業的人手，既不能立即大規模創造各種行業的工業鏈，工資低亦不受歡迎。

四、減個人入息和企業稅，以收民心。評：但最高收入的400位富商交稅額竟比低收入群組的少（懂避稅），特朗普也只交了750美元稅款。

五、任內委任了約300名法官，全為保守派。最特別的是在卸任前，特朗普僅用兩個月（史上最快）填補了最高法院一名大法官，令最高法院保守派比開明派，由原先的4比4轉為6比3。評：人算不如天算，就各州和市的選舉在法庭/法院上訴，特朗普皆敗北。（明日續）