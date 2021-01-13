香港號稱法治之區，其實不值一哂。迫於輿論壓力，律政司不得不整色整水，對過於輕判的案件提出上訴；而上訴庭亦大多擺出息事寧人的姿態，幾乎逢上訴或覆核必得直。結果又輪到法官反彈，怒斥律政司不肯在初審時提出刑期範圍，令下級法官「食死貓」。雙方狗咬狗骨，法治之區堪稱笑話。

更笑話的是，司法機構接獲的投訴激增，截至去年9月底處理了4,700宗投訴，較前年暴增12倍。惟看司法機構早前公布的調查結果，全部認為不成立，投訴機制形同虛設，市民有冤無路訴；再看剛卸任的終院首席法官馬道立，居然將外界要求司法改革之聲，全部歸納為「次次打官司都一定要贏，如果不能贏才要改革，這不是特別好的理由」，連消帶打，將民意打成民粹，將司法不公說成是市民輸打贏要，問你服未？

別以為馬道立走了便一天光晒，其實整個司法界都是同一鼻孔出氣。新上任的張舉能對於社會要求設立量刑委員會，答之曰「上訴法庭處理量刑是更有效的方法」，頂多表示會檢討投訴法官機制，骨子裏同樣是抗拒司法改革，不過說得較柔軟而已。事實上，若一味訴之上訴庭處理量刑，下級法院錯判的問題根本無法扭轉，徒增加時間和金錢成本，對涉案人、公眾和納稅人都不公平。

當然，所有人都知本港司法根本沒有公平可言，而且漢奸走狗永遠比一般市民平等。單是漢奸黎，一個涉及國安大案的極度重犯，早前居然鬧出批保鬧劇；這還不止，其涉及的刑恐東方報業集團記者案，律政司死拖近3年才起訴本來已夠匪夷所思，在庭上被裁定表證成立，最後卻罪名不成立，才是最令人側目。事情還未完結，律政司死死氣就裁決提出上訴，惟事隔至今近4個月仍未排期，顯然又想不了了之。保護傘一直在關鍵時刻發揮作用，國安法能懲治大漢奸嗎？實在令人不敢樂觀！