美國8大民兵組織日前揚言力挺現任總統特朗普，打算在未來10天，下任總統拜登就職前後，組織武裝抗議。美利堅的土地一時間風聲鶴唳，不少評論者甚至提醒當地人要儲水儲糧，準備迎接大戰。

然而，這恐怕是過慮，特朗普的支持者對總統選舉結果確有不忿，但沒有條件作大規模抗爭，就算再「起義」的，充其量也不過像1月6日衝擊國會山莊那類烏合之眾，美國人不至於要為此而進入備戰狀態。

要讓美國陷於大亂，除非有兩個條件：第一，特朗普賣力煽動支持者暴力抗爭；第二，有大量民意同情衝擊國會的示威者。但兩個條件俱不具備，所以美國境內大抵仍屬安全。

本欄老早說過，特朗普雖然任性得像個頑童，但他畢竟是基督徒，有教徒最基本的人道主義精神。他壓根兒不喜歡血腥，故在總統任內，極少掀起對外的武裝衝突。衝擊國會山莊事件發生後，「侵侵」更慌忙走出來與暴徒劃清界線。所謂「蛇無頭而不行」，主子既然不肯擔起大旗，下面的人就很難搞出甚麼名堂。

另一個使美國抗爭難成氣候的原因，是民意不支持暴亂。正如本欄日前分析，這情況跟2019年香港的反修例示威不同，當時不少港人如癡如迷，不停往暴徒面上貼金，就連足以嚴重傷人的汽油彈也美其名為「火魔法」。暴亂分子自認為有民氣可恃，才敢肆無忌憚，把事情愈鬧愈大。但美國人今番十分明智，有約七成受訪民眾反對使用暴力抗爭。政治野心家沒有民意作依怙，沒有所謂的「正義光環」，也就沒有甚麼戲可唱了。

況且，如今是大數據年代，美國擁有世界上最先進的人物追蹤系統，相信不少有心搞事的「侵粉」已經給中央情報局緊緊盯上，想發難也不容易。