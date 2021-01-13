走了馬道立，來了張舉能！香港近年來嘅司法亂象頻生，可以得到改善嗎？張舉能剛履新成為香港回歸以來第3任終審法院首席法官，司法亂象能否通過改革有所改進，目前無疑言之尚早。事實上，去年對司法機構嘅投訴急升，無疑反映市民覺得公義未能彰顯，因此唔少司法界和社會輿論都強調改革刻不容緩。

張舉能指出，司法獨立是指法官不應受外界不當影響，而司法公正無私，則要求法官不為個人在政治或其他觀點或信念所左右，只按法律斷案。講就易，好似壹傳媒黎智英涉刑恐東方報業集團記者一案，整個過程有相片有錄影，表面證據簡單顯淺，卻要東方鍥而不捨連發17封信，案件拖近3年才正式落案起訴，真係天若有情天亦老吖！更不可思議嘅係，案件初時表證成立，後來又判罪名不成立，兒戲到恍如玩泥沙！案件引起輿論嘩然，律政司不得不在去年9月17日即該案上訴限期嘅最後一日先提出上訴，惟有關上訴聆訊至今仍未有任何進展！阿哥，遲來的公義已被質疑非公義，依家一味係咁拖，對受害記者造成嘅困擾實難以估計，亦十分不公平，難怪有學者及時事評論員質疑黎智英背後是否涉保護傘或後台包庇。

張舉能話法官斷案必須客觀專業，不為個人在政治或其他觀點或信念所左右，只按法律斷案。法官對待法庭每個人，言行上必須一視同仁，而公眾對法官公正無私寄予極高期望，因此法官必須自我克制，予人公正無私觀感。這段話說得擲地有聲，可是就黎智英涉刑恐記者案，吾人見到的盡是法律嘅公平正義全失，所謂「司法獨立」竟是「司法獨大」！張舉能強調法官必須自我克制，這只是他個人主觀願望，客觀係人難免有偏見，法官係人自是難免有個人偏見，是以設量刑委員會實有必要，今張舉能堅拒之，無改革勇氣，令人失望！