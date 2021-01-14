正論：疫苗保護成效低　抗疫板斧剩多少

新冠疫情持續反覆，昨日新增42宗確診，全屬本地個案，佐敦新填地街更有早前列入強檢名單的唐樓再度爆疫，證明港府所謂的「精準防控」不堪一擊。在清零無期下，庸官只能指望疫苗打救，惟其中一款國產疫苗的保護率僅達世衞最低標準。一旦連疫苗都無法依靠，港府還有甚麼抗疫板斧？

隨着更多數據出爐，疫苗是否抗擊新冠病毒的靈丹妙藥，愈來愈令人無信心。巴西公布中國科興疫苗在當地的後期測試結果，顯示該疫苗的「整體有效率」為50.38%，較之前公布的78%低近30個百分點，僅通過世衞組織規定疫苗有效率須達50%的審批標準門檻。儘管科興高層強調，巴西的結果顯示疫苗對重症和住院的保護率達到100%，總體逾五成保護率是針對高危人群如醫護人員的數字，但已令人一定程度卻步。香港醫院藥劑師學會關注該款疫苗在長者接種的效率或更低，促港府重新考慮是否採用科興疫苗為港人接種。

港府則繼續十問九不知。食衞局局長陳肇始出席立法會時，被問及科興疫苗僅五成保護率，竟表示政府掌握的資訊也是來自傳媒和其他國家的報告，已不斷催促藥廠提交資料。原來高官又是「看報道才知道」，這叫市民如何有信心？須知道，市民不接種疫苗未必會感染病毒，但接種後沒有保護作用也就罷了，一旦有副作用將是後果堪憂。海外已有多宗接種疫苗後死亡個案，有的則在接種不久後確診，有的出現面癱，有的更驚現橫貫性脊髓炎，雙腿不能走路。雖然引致嚴重副作用的個案並非由科興疫苗引致，但明知疫苗保護率低復問題多多，市民為何還要冒生命危險充當白老鼠？

最不堪的是，港府抗疫「無招」，來來去去只知折騰市民和商戶，懶理百業已到了奄奄一息的地步。退一步說，如果禁令有效，疫症能早日清零，市民和商戶也不介意容忍，惟事實卻是清零無期，就連確診個案回落至單位數也有難度，證明港府的禁聚措施根本無效。有調查顯示多達四成青年拒絕接種疫苗，意味港府「全民接種」的如意算盤極難打得響，要是連疫苗也不能成為「救星」，庸官能告訴市民接下來怎麼辦嗎？

難為陳肇始跟其上司林鄭一樣厚顏，自吹抗疫多管齊下，全部有科學根據，在外防輸入方面更做到「滴水不漏」，已透過擴大檢測做到應檢盡檢和願檢盡檢云云，簡直不知醜字怎麼寫。如果現時的防疫方法有效，又豈會有唐樓居民完成強制檢測後又告爆疫？更不必說，港府執法不力，不但有人在疫情下非法聚賭，無牌樓上吧非法營業，南亞小販非法擺賣，對外傭違反禁聚令及口罩令更是視若無睹。勞福局局長羅致光便理直氣壯拋出「種族歧視」論，拒絕推出針對外傭的禁聚措施。

玩殘市民和商戶不遺餘力，對某些群組「犯聚」則隻眼開隻眼閉，港府不是種族歧視，而是歧視港人。新春將至，除了年宵市場鐵定取消，庸官更密謀不讓市民跨家庭聚會和提早關閉商場。一場疫症，見證港府無能，市民和商戶欲哭無淚！