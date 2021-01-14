功夫茶：貓狗善終傳喜訊　東方獻策獲賞識

有位高僧曾說，只要不斷地做好事，說不定就能改變未來。本報就係有呢個信念，眼見政府又廢又渣，政策堅離地，本着關心時事關心社會，一直為廢柴政府借箸代謀，好似動用唔少人力物力為政府覓地建屋就係一例喇！

最近另一個神構思，就係本報深入探討流浪貓狗問題，為政府獻上藍圖，倡議政府定下時間表，喺港九新界覓地興建「貓狗善終園」，集中接收及處理被虐待嘅流浪貓狗，「一條龍」提供生養死葬。成個藍圖設計精細到位，同庸官一味「口水多、無尿屙」完全不可同日而語！好嘢始終有人識欣賞，之前環保團體及愛護動物人士已無不拍爛手掌叫好，尋日立法會研究動物權益相關事宜小組委員會舉行首次會議，更有議員對呢幅「貓狗善終園」藍圖讚不絕口，建議納入議程深入探討及研究。

嗱，議員就講得啱嘞，政府討論事項往往只有軟件，未有硬件配備，即係做啲唔做啲，再唔係就講咗當做咗。觀乎本報有關「貓狗善終園」藍圖，喺處理流浪動物及收容被虐待動物上構思縝密，為動物權益踏出重要一步，促政府應盡快推行，關注團體甚至認為可於10年內讓流浪動物絕迹街頭，屆時市容整潔，貓狗又唔使流離失所，已經值回票價咯！

議員又話，政策需要硬件配合，呢方面政府應該做多啲。功夫茶亦希望庸官唔好再懶政，既然連諮詢費、顧問費都慳番，咁正嘅一個「貓狗善終園」直頭照亮流浪貓狗、被虐待動物嘅生命，唔該政府快啲落實起行喇！印度聖雄甘地講過，一個國家嘅道德水平，可以從國人對待動物嘅方式衡量。政府若然落實本報呢個建議，即使管治無道，治鼠無方，抗疫無法，起碼令流浪貓狗得以善終，死都死得有尊嚴，庸官可以贏得幾分道德水平，何樂而不為呢？

講到呢度，功夫茶不期然諗起民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，自從佢撤控深井豪景花園嗰單擲寵物落街案，激起全城嘩然！阿姐，唔覺意丟張紙落地都罰1,500個大洋喇，依家將啲寵物仙女散花般由高處擲下，非死即傷，竟然冇事，你冇嘢吖？難怪其後虐待動物變本加厲！好似元朗有大批貓狗被困環境惡劣密閉村屋內，部分動物傷口深可見骨，貓狗墮無間地獄，令人慘不忍睹；另外又有多宗走私寵物葬身大海；而虐待動物手法更係層出不窮，連牛都唔放過，早前梅窩便發生黃牛和水牛出現離奇傷口，全身多處留有恐怖血洞！

所以話，司底驊放生虐待動物案而惹來之「破窗效應」，確實罪無可恕！功夫茶但願「貓狗善終園」能切實執行，挽救貓狗於煉獄，亦令特區政府積番多少功德！