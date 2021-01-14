產評：環球金融政治化　投資仿似鏡中花

元月方過了兩周，環球金融市場卻因中美金融戰而變幻莫測！先是美國紐約證券交易所在處理3家中資電訊股退市問題上朝令夕改，再到盈富基金經理人道富環球朝秦暮楚。總之，兩大超級強國過招，環球金融變得政治化，類似的鬧劇只怕無日無之，企業和投資者躺着也中槍！

美國總統特朗普在僅餘的任期內沒有停止針對中國出擊，包括對一批被指與軍方相關的中國企業下投資禁令。此舉迫使多家國際指數公司將受影響的中企股剔除於系列指數，引發相關股份現大量沽壓。中國接招亦不手軟，數以百億元計的北水湧港接貨維穩。

誠然，投資界唯命是從不要緊，不堪的是政治角力「彈弓手」！紐交所先在開年宣布相關股份須退市，數日後竟收回成命，及後又在美國財長施壓下自打嘴巴，作為國際級交易所，表現如此兒戲令全球側目，反映美國若堅持使用其金融霸權作為武器狙擊中國，受影響的不只是中企，美企和全球金融機構都難免被捲入漩渦。

滿以為紐交所玩泥沙僅個別事件，更令人震驚的是港人熟悉、但由美資管理的盈富基金情況雷同！周一才宣布受美國投資禁令所限，將不再投資受影響的恒指成分股，正當市場「換人」的呼聲日高之際，昨日又出乎意料地「跪低」，宣布恢復對相關藍籌股的投資。要知道，盈富不是普通的指數基金，而是有着1998年港府入市打大鱷救市的背景，不少港人提起盈富都有份情意結，不會希望它被美資牽引。然而，據紐交所劇本，美國財金部門又會否再出招逼道富「轉軚再轉軚」，且拭目以待。

另一備受關注的情意結還有滙豐控股，近日傳出其非正式啟動亞太區行政總裁接班人的遴選工作，隨即引來不少聲音，指滙豐的單一最大股東是中資企業，集團的主要收入又來自中港市場，其高層任命理應由內地信任首肯的華人出任。事實上，滙豐因《港區國安法》事件曾被美國高官點名批評，不排除再次成為遭美國制裁的磨心。類似滙豐這類以外資身份，受海外金融監管，卻賺盡中港市場錢的跨國企業，矛盾正白熱化，最終相信離不開拆骨重組，以盡量減低跨市場監管風險。

過往投資者買股主要分析盈利基本因素，目前則增添政治考量，實在難以捉摸，單是有投資中資電訊股的人或已蒙受損失。隨着中美世紀爭霸，金融政治與世界新秩序成為大課題，最終勢必重新定義資本體系，且看最後誰掌話語權！