世界視線：國家分裂在眼前　彈劾總統雙刃劍

美國總統特朗普能否避免第二度遭國會彈劾的命運，備受關注。據報道，副總統彭斯已去信眾議院議長佩洛西，表明不會啟動憲法第25條修正案罷免總統，強調這樣做將開可怕先例，並將進一步分化和燃點當前形勢。另一方面，有報道引述共和黨參議院領袖麥康奈爾，指他認為特氏犯下可被彈劾的罪行，對民主黨着手彈劾特氏感到高興。

如果麥康奈爾真的開綠燈，國會彈劾似乎增加了成功的機會，然而有趣的是，相對於佩洛西的積極推動，候任總統拜登的取態審慎得多，拜登去信麥康奈爾，了解是否可能建立一個「雙軌道」，同步處理新政府內閣提名以及舉行彈劾審判。須知拜登上台後面對多重挑戰，對內要加強抗疫、振興經濟，對外則要致力修補跟盟友的關係，自然不希望寶貴的立法時間被「過氣」的特朗普佔據。相對而言，佩洛西的算盤卻簡單得多，作為國會領袖，把特朗普趕下台，無疑是個人政治生涯亮麗的收官之作。當然，單是這個理由，顯得太過黨同伐異，很難擺上枱面，於是民主黨人向外界亮出更冠冕堂皇的說詞──禁止特朗普出任聯邦公職。

問題是，對於彈劾案能否成功徹底封殺特氏從政之路，專家們的意見莫衷一是。有分析認為，根據制度設計，彈劾是對在任總統進行起訴的工具，目的是保護國家而非懲罰罪犯，難以阻止特氏繼續出任聯邦公職；而即使做到這一點，此前特氏和其競選團隊籌集到的資金，也不會受到影響，他仍然可以繼續籌集政治資金，甚至肩負起幕後造王者的角色，支持志同道合者選總統。

還有一點必須考慮的是，儘管麥康奈爾態度有所鬆動，但最終能否獲得參議院三分之二通過，仍有疑問，萬一最終特氏獲判「無罪」，反而會讓特氏及支持者大條道理投訴遭「獵巫」、「政治迫害」；反之若彈劾成功，憤怒的特粉們分分鐘再度鬧事（有消息指特朗普的支持者計劃在全美50州舉行武裝起義），國會暴亂舊傷未愈，美國還經得起另一次折騰嗎？