神州觀察：山寨走私無出路　創新自主圖自強

時代的車輪滾滾向前，上演着一幕幕汰弱留強、去蕪存菁的現實劇，有人因為自強不息、順應潮流而能在危機中華麗轉身，亦有人繼續抱殘守缺、自甘墮落，終被淹沒在改革浪潮中。

曾有「中國電子第一街」稱號的廣東深圳華強北商業區，近年受市場大環境等因素影響，需轉型發展，進而成為化妝品購物天堂，區內數十家大型購物中心的數萬商家當中，化妝品店佔比亦從過往的不足5%快速擴展至80%，盡顯其倔強求存一面。惟在歲末年初，深圳海關與當地警方聯合對該商業區展開執法行動，破獲一宗涉額高達6億元的化妝品走私大案，並抓獲36名疑犯，搗破4個走私犯罪集團，隨之而來的大檢查更令區內幾乎所有化妝品店關門歇業，入夜後宛如死城一般。

有商戶透露，官方的檢查行動還將持續，不知哪天才能重新開門做生意，惟有急急清貨，或轉戰他處。而該次行動中查獲的走私貨品不乏歐美名牌，以及日韓化妝品、護膚品、防曬用品等，走私方式主要是由貨主團夥在境外組織採貨，之後交給通關團夥，並利用非法渠道購買的公民個人訊息偽造虛假交易、支付、物流單，改變貿易性質，瞞騙海關，最終通過跨境電商平台運入國內，可謂分工明確，操作有序。

不難想像，本次查出的6億元貨品或只是問題的冰山一角，華強北的化妝品走私生意應遠不止這些，否則也不會出現一查就全部關門撤貨的情況。其化妝品市場之所以能迅速發展壯大，無疑來自其價格優勢，譬如一些國際名牌化妝品售價竟能比專櫃便宜一半有多，而這一切又都歸功於走私逃稅，本質上卻是在慷國家之慨，及屬於擾亂市場秩序，實須從嚴打擊整治，加強市場規範經營。

有說法認為，華強北之所以淪為走私勝地，是因處於市場轉型的初期階段，難免存在運作不規範及監管缺失等問題，以致產生大量灰色地帶和巨大利潤，惹來不法分子見獵心喜。只是華強北過往沒少進行過「轉身」，從電子元器件到手機、無人機再到比特幣礦機、電子煙，無不顯示其敏銳的商業嗅覺與靈活變通精神，然而每次轉身似乎都難逃慘淡收場命運，原因就在於，相關行業一直在走山寨盜版、走私水貨的老路，只會形成短暫而畸形的繁榮。

沒有自主品牌研發，沒有創新精神及核心技術，華強北哪來的出路？這也是中國崛起過程中面臨的問題。令人感慨的是，當年藉着改革春風，令深圳成為率先吃螃蟹的城市，「華強」一詞更被賦以「中國強大」之意，惟華強北始終難甩水貨市場之名，相關情況並在全國氾濫湧現，教訓甚深，必須記取。