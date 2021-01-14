香港可用國安法穩住政治局面，台灣可靠統一法來收服嗎？這顯然是不可能。

美國是把台灣視作其勢力範圍，過往有蔣家父子與美國抗衡，馬英九已有心無力。國民黨與民進黨也一樣走本土化、傾向台獨。民進黨骨幹來自美國，國民黨也長期依附美國。擺脫連戰、馬英九那一輩，新一輩的國民黨領導人與民進黨相差不遠。選舉時為爭取本土勢力，自必然傾向台獨，或至少是反中式的維持現狀。台獨勢力只會更根深柢固，連馬英九時期兩岸和好的局面都不可能回復。

今後只是在美國操控之下，台獨的發展多少是明目張膽，多少是默默耕耘。期望台灣內部可以有反獨歸宗的，相信只會是緣木求魚。餘下的選項，似乎便只有武力統一。但武統之後，後遺症頗大，也要冒與美國兵戎相見的風險，不利中國在和平環境中推動一帶一路的戰略來顛覆全球美國霸權主義。

武統便是留作最後對付美國吞食台灣的武器。在此之外，中國還要調整過往統戰失效的戰略。要抵抗台獨對全台人民洗腦，武統威嚇之餘，還需文化戰線上下大工夫。

資本是沒祖國的，尤其是台商一如港商唯利是圖，少有政治和社會責任，從他們大多有外國國籍便可見他們政治歸屬感的缺乏。因此，以商統戰必敗，反而使無國家和人民觀念的商人思想氾濫於國內，也助長國內資金外流，損害國家與人民的利益。

對付台獨，應該進行紮實認真的文化和政經分析的統戰。

一是擺正台灣的近代歷史，突出台灣社會與內地的血肉相連，把語言文化習俗血緣地緣關係分析清楚。台灣人民（無論省籍、外省籍、客籍）都與內地是一家人，族譜列明，把過往幾百年的來往關係闡述。台灣沒有內地不成今天的台灣，日治時期的剝削不過是為了侵略內地。

二是台灣戰後的工業化，開始時是美國的加工基地，並不是自主的工業化。真正的發展是內地的改革開放，外資台商進入投資，形成包括台灣在內的跨境供應鏈。21世紀中國內地起飛，台灣便從外商轉移與內地在產業內的連接，好處是發展迅速，壞處是依賴內地市場，且台灣出現產業空洞化和單一化，進一步發展乏力，也出現就業與收入低下的問題。要解決，台灣只能與內地協調分工，不然便會走上烏克蘭之路，美日都救不了。

內地要把確鑿的分析與研究成果告訴台灣人民，與台灣社會討論解困方法，這才是爭取台灣民心的王道。