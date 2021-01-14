美國國會暴亂事件發生後，多個網上社交平台宣布封禁特朗普個人帳號。對此，絕大多數美國人並無異議，反而有些流亡當地的中國異見分子紛紛表示「震驚」，有人指言論自由受打壓，有人說要重新認識美國，真可謂皇帝不急太監急。

其實，此事與言論自由根本無關，特朗普被指利用社交平台煽動暴亂，危害美國國家安全，帳號被封是理所當然的事，這班所謂異見分子到底為何震驚？須知任何自由都有底線，美國對言論自由一向有各種限制，包括法律約束和社會規範，而且比許多國家更嚴厲，那些將美式民主和自由吹得天花亂墜的人，不是太傻，就是太天真。維護國家安全是各國政府的重中之重，當國家安全受到威脅時，任何自由都必須讓步。美國這方面造詣尤深，特別是發生911事件後，美國國家安全法案可謂多如牛毛，除了大肆監聽本國公民和外國政要，有些美國媒體更曾因為評論失當而受到懲罰。最受爭議的是，美國陸軍士兵曼寧因洩漏國家機密被判囚35年、走佬特工斯諾登因踢爆美國「棱鏡」監聽醜聞而遭通緝，可見美國維護國家安全從不手軟，甚麼言論自由、民主人權，只是對其他國家說三道四的藉口而已。

事實證明，言論自由並非想說甚麼就說甚麼，美國社會不僅有多重標準，而且講究政治正確，符合政治正確的才有言論自由，不符合政治正確的只能被迫噤聲。尤其是華府政客極力煽動反華情緒的今天，任何人只要為中國說句公道話，都必定吃不了兜着走。不信的話，不妨去美國宣揚「為中國而戰」，看看會有甚麼結果？最好笑的是，有位美國政客日前收到一份《中國日報》，竟然大驚小怪致函眾議院議長佩洛西，聲稱這是一份「危險的宣傳物」，要求徹底禁絕中方刊物。老美草木皆兵，連一張中國報紙也視為洪水猛獸，還談甚麼言論自由？