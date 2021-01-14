大漢奸黎智英多案纏身，還押獄中過農曆新年後， 到了大年初五便迎來牛年第一庭，與李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀、梁耀忠、何秀蘭及區諾軒總共9人，在區域法院就前年8月18日非法集結案受審。

律政司找英國御用大律師David Perry出任主控，被視為超級重炮級，曾處理陳振聰案及曾蔭權案。但大律師公會反對，指律政司無着力尋找同級數的本地大律師，法官認為律政司內部已有派資深大律師準備案件，聘用外援負責審訊，符合善用資源原則，控方要面對辯方5名資深大律師及7名大律師，而案件涉及《公安條例》多項爭議，Perry作為相關議題的國際翹楚，可以對有關法律發展作重要貢獻，亦對本地大律師行業有裨益，參與案件是符合公眾利益云云。

無論法庭與律政司理由多麼堂皇，都掩飾不了事實，律政司寧願向舊宗主國找救兵，也不信任本地薑，特別是自己部門內部，竟然沒有人可以擔大旗，這不僅是律政司的恥辱，法律界的悲哀，更加是一國兩制的污點。大家有見其他地方政府找外援檢控嗎？英國有沒有試過找香港的大狀去英倫法庭做主控？

回歸23年，司法本地化，原來只是假象，黎智英、李柱銘與何俊仁是官媒認證的「叛國禍港四人幫」的成員，當中有人經常飛到英美要求制裁香港，另外被告亦不乏反中亂港分子，如今告他們非法集結，竟然要找英國人來做主控，實在情何以堪。律政司雖強調相關議題重要，但非法集結並非甚麼特大複雜案件，如果下次檢控數十人涉及暴動，是否又要再去英國找多幾個同級的外援呢？不要忘記他們並非義工，山長水遠來打官司，收費哪會便宜？最後又是誰埋單？當然是用納稅人的血汗錢，簡直是港人治港的一大諷刺。