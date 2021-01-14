昨日講特朗普是一個離經叛道的總統，今日繼續。

六、任內貿赤增加至6,000億美元。國債比奧巴馬時期增加至少7億美元，至27萬億美元。評：無能力控制赤字。

七、反穆斯林、反華，歧視黑人和少數族裔。評：增加族群之間仇恨和撕裂。

八、根據《大西洋月刊》報道，特朗普經常撒謊，在競選最後幾個月，每天撒謊多達50個。評：影響其總統地位、威權和信任。

九、面對新冠病毒語無倫次。

（1）美國有超過2,200萬人確診，逾37萬人死亡。在疫情早期，不時「講大話」。去年3月說4月病毒會消失；4月說5月；5月說等夏天。（2）病毒出現，口罩、防疫衣物和醫院設備都不足，無部署。（3）縱使多國和美國CDC等醫療科學家都證實，病毒早在武漢之前已在其他國家發現，他仍諉過於中國。評：反科學，諉過於人，對病毒控制和管理無能無力。

十、 拉攏國際反共。美國人大部分都反共，競選期間特朗普全面反共。經濟上有貿易戰、關稅戰、金融股市戰等。創科上有打擊中興、華為、TikTok、5G等。軍事上派出艦群回到亞洲，監視中國，出售進攻型武器予台灣。

外交上：

（1）準備與台灣建立密切貿易關係，取消對台外交上所有限制，派出部長訪台。（2）支援香港2019年社會事件。（3）經常批評新疆工作營。（4）游說各國拒與中國貿易。（5）建立國際聯盟，圍堵中國。（6）國務卿蓬佩奧公開聲明要消滅中國共產黨。評：出位過火，不少國家都因美國逼迫，敢怒而不敢言。

結果適得其反，為中國打開了：

（1）中歐投資協定（無美國）（2）RCEP（無美國）（3）中國與德、意、俄、巴、日、韓等國關係比以前更好。評：為粒糖，失間廠。

十一、求勝選，不擇手段：

（1）投票後，聲稱有選舉舞弊，製造自己為選舉受害者。（2）點票時，在領先搖擺州親自叫停止點票。（3）要求選舉執行官宣布投票無效，但45個州選舉官說沒有證據投票有欺騙，4個州聲明無發現有問題。（4）向多個州的法庭提出訴訟遭駁回。（5）親自打18次電話找喬治亞州州長肯普，提出選舉有很多已死了的人投票，投票人數多過選民人數及有人投3次票，要求幫他找得11,780票，以一票勝拜登。評：要勝，無所不用其極，甚麽是民主和制度。唉！（完）