50多名反對派政客遭警方國安處一網打盡，涉違反國安法的顛覆國家政權罪，這一擊果然非同小可。這班政客獲准保釋後，部分識相的已自動收口，只有一班頭面人物仍然死撐，突然又扮起無知少女，指初選並不違法，否決預算案亦是《基本法》容許，「點解會變成顛覆國家政權嘅？」卻對於他們簽署同意實行戴耀廷提出的「攬炒十步曲」提也不提。

所謂「攬炒十步曲」，戴妖等人早在報章白紙黑字招認其奪權不軌圖謀，包括通過「35＋」計劃奪取立法會控制權，從而否決包括財政預算案在內的所有政府議案，迫使特首下台、政府停擺、香港進入緊急狀態、街頭抗爭更加激烈、鎮壓非常血腥、西方國家對中共實行政治及經濟制裁等，最終目的就是要奪取特區管治權，架空甚至肢解中央。連小學生都明白是甚麼意思，他們現在卻扮起無辜來，貪生怕死的無賴嘴臉實在令人作嘔。

最難頂是公民黨的梁家傑，天天見他出來拋出大堆法律理論嚇唬人，以為這樣就能轉移視線，為豬隊友開脫。他聲稱，「攬炒十步曲」純屬天馬行空的「狂想曲」，不少步驟都需要政權配合才可實行，而這些都不是戴耀廷可控制，質問如何入罪，又批評當局的拘捕行動是「堆砌動機」。

「你跟他講道理，他跟你耍流氓；你跟他耍流氓，他跟你講法律；你跟他講法律，他跟你講政治；你跟他講政治，他跟你裝孫子。」梁家傑之流正是這副德性，拋出甚麼刑事法、《基本法》亂講一通，擺出最守法、最懂法、最知法的專業模樣，但想當日，是誰提出「違法達義」，鼓吹違法，肆意踐踏扭曲法律？又是誰說「暴力或能解決問題」，視法治如無物？

如今死到臨頭又大談法律，好啊，國安法就是國家級的法律，要談的話，「送中」談多久也可以，內地多的是國家級的法學專家，只是梁家傑等人敢嗎？