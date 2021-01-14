美國總統特朗普個性乖戾、言詞偏激，惹來當地多個通訊平台杯葛，推特永久停用他的帳戶。「侵侵」想轉移陣地，又遭蘋果和亞馬遜公司圍剿，哪一個通訊平台敢收容現任白宮主人，該平台就得下架。

此事在西方社會引起前所未有的爭議，這些通訊軟件公司究竟有沒有權禁止用戶發聲，尤其是禁止國家最高領導人發聲？德國總理默克爾素來與特朗普不睦，但她也表現出一派仗義執言的模樣，批評上述公司太霸道。

然而，世事可不是這麼簡單，在牽涉到國家安危的事情上，匹夫有責，每一個人都應運用自己的智慧斟酌處理，為國家把關，何況是大企業？或許先讓我替默克爾總理講一段中國歷史吧。清朝末年，慈禧太后大抵因為長期受列強欺凌，把她逼得有點瘋了，竟然在1900年下令向列強開戰，結果招致八國聯軍圍攻，京城淪陷。

清廷號令全國軍民合力抗擊列強，但當時敵我強弱懸殊，多10個城市抵抗，只會多10個城市被毀掉，那是平白犧牲。因此，李鴻章、張之洞等重臣連同東南地區多個督撫，拒奉朝廷詔令，非但不抗擊列強，還私下與多國簽訂《東南互保條約》，成功保住了半壁江山。待戰事平息後，你道朝廷和全國輿論是否都向東南各區督撫追究責任？非但沒有，就連慈禧也讚賞他們是「老成謀國」，正因為這批重臣有遠見，才免卻了東南各省的生靈塗炭。

現在的美國也處於非常時期，當地「撐侵」的8大民兵組織揚言「動武」，猶如侵華的八國聯軍。如果特朗普瘋起來，公開煽動支持者武裝奪權，隨時可以把大好河山推進深淵。昔日清廷督撫們不聽慈禧的話，跟今日美國的通訊平台不讓特朗普發聲，是同一道理，都屬於「老成謀國」也。