港人申請英國國民（海外）護照（BNO）數字近期激增，據英國駐港澳總領事賀恩德早前表示，有約35萬名港人持有BNO，較2019年夏天增加20萬人，而容許港人移民嘅方案，喺英國獲得顯著支持。英國政府預計，實施計劃後首年將有12萬至15萬名港人，以BNO港人留英簽證赴英，預計未來5年將有多達25萬至32萬港人赴英。

對於有咁多人持BNO赴英，中央表明會有反制措施。早前有論者已指出，BNO根本係違反《中英聯合聲明》，香港明明行一國兩制，BNO如今變成「第三制」，中央及港府理應明確反制，禁止雙重國籍。中國外交部早前指英國違反承諾在先，中國將考慮不承認BNO作為有效旅行證件。同時，《基本法》賦予「香港永久性居民」嘅種種福利政策和政治權利，好似低廉醫療服務、申請公屋、免費教育、參與政治選舉之類都冇份，即係話一入籍英國，再不能享有兩家茶禮咁着數！

針對有關嘅BNO移民方案，行會成員葉劉淑儀率先表態，指自《港區國安法》實施後，外國趁火打劫叫港人移居外地，吸納資金，她建議中央於香港嚴格執行《中國國籍法》第9條，即列明定居外國、自願加入或取得外國國籍嘅中國公民，自動喪失中國籍，並為此釋法。之但係仍安然住喺禮賓府而非「特首府」嘅林鄭，卻冷冷的說行會無討論有關問題，更不希望提出意見者為行會成員而惹誤會！

住喺禮賓府嘅特首，果然夢裏只知身是客！窗外嘅紫荊花，已然零落成泥，怎及英倫黃色綠絨蒿的鮮艷？然而，畢竟係行政長官，林鄭又豈能不審度時宜，慮定而動？是否取消港人雙國籍已迫在眉睫，又怎可以坐定定喺度，知棘手就唔想做？一個人工比歐美元首級還高的行政長官，又豈能畏事怕事不作為？外界炮轟林鄭只想等中央代勞，好打得變好等得，變調太快了吧？