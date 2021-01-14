鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，政府正考慮叫停今年的慶祝農曆新年活動，率先被砍的是年宵市場，另外還有部分地區舉辦的新春市場。行年宵市場一向是重要活動，深受市民歡迎，年宵市場人擠貨足，是花農的重要散貨場，取消年宵市場，花農每年專為農曆新年栽種的年花散貨點大為減少，相信是花農最頭痛的問題。

香港每年應節的桃花、年桔都是先在內地栽種，新年前幾個月才運到香港農場培育，等候節前轉到花店，或是直送年宵市場出售。如果取消年宵市場，花店就算增加訂貨也無地容納。傳媒報道有花農檔主正與政府商討，在各區撥出空地作臨時花檔，雖然人流不及年宵市場，總算多了散貨渠道。其他應節鮮花都是從外國訂貨空運來港，不知是否來得及減少貨量或者取消訂單。至於過年飾物，一般街坊小店都習慣出售，只不過沒有年宵市場般集中而且種類繁多，際此疫症非常時期，市民只好將就一點。至於應節食品，各區街市和雜貨店，以及超市都一向有售，相信影響不大。新春市場數量不多，拜年買賀年糖果，大多數人都光顧超市。

為了減少人流聚集，據悉政府會禁止黃大仙上頭炷香活動，及年初三拜車公。相信此舉會惹起很大反彈。市民相信黃大仙靈驗，有求必應，每年都要爭上頭炷香，今年停止肯定掃興。其實廟宇大可在網上作模擬上香活動，算滿足善男信女的需要。初三赤囗拜車公呢，昔日沙田居民迎來車公，正是為驅疫消災，今年疫情凌厲，不拜車公，豈不是疫情難消？看來也需要有特別安排。跟着到來的大型群眾活動有林村拋寶牒、紅磡觀音廟借庫，是否也應管制暫停一年？倒要各活動的主事人動動腦筋。一家團圓的團年飯、親戚朋友串門子互相拜年？美國感恩節聖誕節家人團聚，引致節日後確診案例飆升，經驗值得香港參考。