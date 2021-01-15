美國國務卿蓬佩奧貌似忠厚，不像特朗普似的鷹鼻鷂眼、嗖嗖射電，一副與人畜皆無害的樣子。蓬佩奧當過軍人，學過法律，當過律師，當過議員，當過外交官，當過中情局局長，其職業和從政偏於老美政治精英的套路，而特朗普是商人與節目主持人的「野路子」。因此，當蓬佩奧被特朗普委任為國務卿時，有輿論認為他可能會「理性務實」，不像特朗普似的瘋瘋癲癲，整天支着一張破嘴胡說八道。

那時中美貿易戰、國運戰打得正酣，中國外長王毅邀其訪華，中國最高領導人見了他，王毅和蓬佩奧還就中美關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。那時候，蓬佩奧尚未展露出他極為反共仇華的嘴臉，尚未展露出他謊話連篇的流氓相。

然而沒多久，蓬佩奧就在公開場合猛烈攻訐中國，詆毀中國發展道路，挑撥中共和國人關係，歪曲污衊中國的改革開放，抹黑中國和外交夥伴的互利關係；在南海問題、台灣問題、華為5G設備、「債務陷阱」、貿易問題、知識產權等問題上謠諑誣謗，睜眼說瞎話，其大膽和無恥有過於特朗普那張破嘴。

蓬佩奧之所以如此「出彩」，在於他比特朗普「有文化」，不是有那麼一句話嗎？「不怕流氓，就怕流氓有文化。」蓬佩奧的政治流氓「文化底子」，主要來自冷戰時代老美和西方的一整套反共意識形態。那時他剛從西點軍校畢業，在陸軍服役，經常巡邏西德與東德、捷克斯洛伐克邊境——這些冷戰前沿地段。從此，冷戰思維和意識形態在他心裏生根開花。他當上特朗普的國務卿後，適逢與「共產國家」的中國「開打國運戰」，這套東西就立刻病態發作，再有用武之地也。

蓬佩奧的「文化底子」，還有他的哈佛法學畢業之後的「訴訟律師」職業。在美國這個真真假假的「法治社會」，學法律、當律師，最能訓練巧舌如簧、顛倒黑白、胡攪蠻纏，故有了這樣的「文化底子」和「訓練有素」，蓬佩奧具系統性的胡說八道，奸狡過人就必勝特朗普一籌也。