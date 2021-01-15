香港回歸後，中央對港政策一直非常寬鬆，許多事情都是特殊處理，包括雙重國籍問題。《中國國籍法》不承認雙重國籍，唯獨香港由於歷史原因而沒有執行相關法例，以致不少人包括公務員擁有雙重國籍，中央從來沒有過問。然而時移世易，英國刻意攪局，違反當年不給予BNO持有人居留權的承諾，中方絕不可能坐視不理，採取反制措施事在必行，禁止雙重國籍的說法並非無的放矢。

正所謂，你不仁，我不義。英美等外部勢力在香港製造亂局，攪得周天寒徹，然後又趁火打劫，利用居留權搶奪香港人才和資金，險惡用心昭然若揭。對此，中方的態度應是明確的，香港是自由港，要走要留，悉隨尊便，從來沒有人干涉。但正如有人所說，魚與熊掌不可兼得，既然要走，就必須有所取捨，不能再食兩家茶禮。尤其是英美等西方國家惡意針對中國的今天，雙重國籍衍生的本土歸屬感和政治忠誠度等問題，不能不引起中央高度關注。別的不說，部分擁有雙重國籍的公務員到底效忠哪個國家，就是一個很大的疑問。

顯而易見，雙重國籍既不符合法律精神，也加劇中港矛盾，更違背港人治港的原則。回歸逾23年，港府從來沒有正視港人身份尷尬的問題，中央也一直放任自流，才會出現港獨歪風，外部勢力也才會無孔不入，現在應是堵塞漏洞的時候了。對此，港府例牌卸責，聲稱國籍問題非常敏感，行政會議並無討論過相關議題。這分明又是將所有問題拋給中央，最後還是非中央出手不可。

當然，中央出手勢必又會觸動反對派神經，他們虛言恫嚇，指取消雙重國籍將會促使更多港人移民云云。這能嚇唬誰？回歸前的移民潮尚且沒有拖垮香港，何況當今中國國力如日中天，扶持香港輕而易舉。勉強沒有幸福，如果離心離德的人統統走掉，香港回復寧靜，專心發展，何樂而不為！