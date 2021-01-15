最近的一年，大家遇到朋友見面打招呼，可能會問最近有沒有工作介紹，裁員減薪潮在特區已非常普遍，因為政府抗疫不力，振興經濟無方，百業蕭條，普通打工仔保住工作已經萬幸，還敢望加人工嗎？而且年頭又要交稅，在這艱難日子，有甚麼工作是最穩陣的呢？答案呼之欲出，鐵飯碗不是白叫的，在這疫境就算表現平平也可按年資增加薪酬，更不用怕減薪，家裏有一個人打政府工，心裏面也比較定一點，就算配偶其中一方失業，也有另外一方暫時頂住家計。這就是做政府工的好處，否則私人市場可以賺大錢，怎會有人捨棄發達機會，打一世牛工呢？

最近，兩個公務員團體去信財政司司長陳茂波，指政府推出抗疫基金等措施，從未惠及公務員，不少基層公務員因家庭成員失業，財政上構成負擔壓力，要求財政預算案為公務員薪俸稅設額外寬免，以振軍心。問題是，是否只是那些家中有人失業的公務員獲寬免，或者是全部都有份？後者相信很多市民都大叫不公平。

不是針對公僕，但他們提出的理由，對於其他市民也一樣成立，而且更有不少人是兩公婆一齊失業，還要養兒供樓供書教學，稅局卻始終都要收薪俸稅，一個仙都不能少，最多是暫緩或延遲繳交。公務員軍心要振，民心亦應該安撫。順得哥情失嫂意，如果財爺答應了公務員的要求，其他基層市民又作出同樣的要求，應如何處理呢？真的是考驗財爺的智慧。

作為一名市民，有份交稅，看見一些大懶蟲蛇王偷懶都照樣有人工加，如果還可以獲寬免薪俸稅，簡直是天理何在？之前屢次揭發政府部門大懶蟲，結果還不是一樣繼續蛇王湧現，申訴署主動調查食環署滅鼠不力，但是就算查出有些人需要負責，一般都不會炒魷魚，相信還會繼續年年加薪，市民就算不滿意，又能如何？