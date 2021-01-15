大家有留意新聞的話，相信都知道最近台灣引進美國的「萊豬」。萊豬含有萊克多巴胺，俗稱瘦肉精。這些從美國運到台灣、含有瘦肉精的豬肉，在台灣引起軒然大波，因為長期食用含瘦肉精的豬肉，會影響人的健康。從萊豬事件，我們可看到台灣民進黨政府想利用萊豬和美國建立更親密的關係，也反映出蔡英文去年當選連任後，採取了一連串的軍事、貿易及商業行為令台美關係改變。

台灣的新一代，基本上不接受兩岸統一，是反共、抗共、拒共的主流。而這新一代，大部分亦是民進黨的支持者。為此，民進黨的政綱以至政策都可看到暗獨的味道。要做到暗獨，首先是要台灣內部人民的支持，其次是拉攏全球最大的軍事力量美國支持，最後是台灣特別是台灣政府有沒有能力做到暗獨或台獨。

近一年裏，有以下幾件事情在台灣發生了。首先是軍事，去年蔡英文政府向美國買進更多武器，價格和數量上都比以前多，更由以前買防衞式軍火轉為購入進攻型武器，而進攻型武器包括F16V戰機、斬首式無人機以及射程可達廈門的導彈。這個變化，相信一定會引起大陸的強烈反應。更重要的是，去年底，由台灣製造的塔江艦下水，蔡英文在那次典禮上表示，台灣現在可以自己製造武器，甚至可以將武器賣給西方國家。

其次是貿易的變臉。蔡英文強調，要與美國建立雙邊貿易協定，希望可以和美國有更多的貿易關係。首先就是台灣自己「大平賣」，引入萊豬。大家可能不記得，馬英九執政時想引入萊牛，當時在野的民進黨和蔡英文都強烈反對。但今日，蔡英文執政卻引入萊豬以換取與美國有更親密的貿易關係，一反當日的抗爭。

再講科技方面，台積電一直都在幫美國製造晶片，去年特朗普為了打擊中國，不賣晶片給中國。貿易戰中，台積電由只是生產晶片的公司，進而成為創科技術的重點陣地，與美國一起抗拒中國大陸利用晶片在創科技術上有突破性發展，禁售晶片到大陸。

在言論自由方面，台灣政府積極走向麥卡錫主義。不久前，台灣政府認為中天電視老闆蔡衍明與大陸有密切關係，在大陸有巨額投資，就封了中天電視。去年底有周刊的封面是蔡英文穿了黃袍、戴了皇冠，標題是「台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象」，周刊同樣被封殺，不允許出售。這難免讓人聯想到美國麥卡錫主義──只要政府認為你和共產黨有關，政府就打擊你。這個情況很容易被執政者利用成為打擊異己的工具，令台灣走向兩極爭拗、撕裂！