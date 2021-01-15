西方國家對中國永遠戴有色眼鏡看待，歧視偏見牢不可破。以前覺得中國貧窮落後，對中國多擺出居高臨下的憐憫姿態；現在中國躋身世界第二大經濟體，西方國家不能再以憐憫眼光看待，取而代之的是唔抵得，繼而妖魔化。在他們的邏輯裏，中國只能貧窮落後，一旦富裕起來，必然是用各種不人道手段迫害人民和別國所獲取的，阻止中國崛起方是正義之舉。

此所以，香港黑暴爆發，中央推出《港區國安法》撥亂反正，維護國家安全，西方國家無不群起攻之，認為中國打壓香港人權和自由，卻不看看自己，維護國家安全是如何無所不用其極。單是一個踢爆美國監控全球的走佬特工斯諾登，便遭叛國罪名追殺，令其有國歸不得，只能受庇於西方國家眼中專制獨裁的俄羅斯和普京之下。今次美國國會山莊一役，示威者一律被定性為暴徒，目前已極速起訴多人。反觀港區國安法生效至今，未有一人正式接受審訊，遑論判刑，敢問中國如何迫害之有？

有組織透露，加拿大難民公署自去年底起，已向14名流亡港人批出難民身份，是批出最多政治庇護予涉反修例事件的國家。該組織又指，加拿大政府將於未來一兩個月內公布為港青而設的YTS「年輕人才計劃」的詳情，助港青移民。

這就是西方典型的偏見和歧視，美國打壓「暴徒」他們不哼一聲，港府依法拘捕則上綱上線。對於正常香港人來說，西方國家不妨再慷慨一點，將所有離心離德的港人不分貴賤全盤接收，既讓香港回復平靜，又能滿足西方國家唔抵得中國的不平衡心理，何樂而不為？

有指中央政府有意就BNO由旅遊證件「擴權」成可移居當地的證件，即將進行反制，不再容許持BNO移民英國的港人持雙重國籍、吃兩家茶禮。筆者認為不妨將反制擴展至加拿大等國家，徹底斷絕了黑暴廢青回香港搞搞震的後路，一天光晒！