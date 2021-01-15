很多香港「黃絲」鼠目寸光，對世界所知不多，每逢提及京港政府制度、決策上的問題，老是覺得有這處不公、那處不是，小小事情就講得像是天塌下來。尤其是在2019年，不少年輕人在我面前談及甚麼暴政、黑警，一副咬牙切齒的模樣。我經常還他們一句：「學問深時意氣平」，你動輒心頭有氣，很可能是對世事認識太少。

不少人根本沒在西方生活過，因此心存幻想，以為那裏是「大道之行，天下為公」的大同世界，其實到處楊梅都是一樣的花，而且說不定我們這裏的花，還開得比別的地方好。本地有電視台在反修例風波期間，對反對派的煽動性言論低調處理，在「黃絲」眼中，卻說成是十惡不赦之罪。殊不知，煽動性言論到了美國，哪怕是出自總統之口，竟然可以招來當地電視台即時終止直播。如今幾乎所有美國重要的網絡社交平台，都取消了總統特朗普的帳戶。相較於全世界所謂最重視言論自由的國度，原來本地媒體的包容度已經是大得過分了。

2019年反修例風波期間，不少人對香港警方用橡膠子彈射盲了兩、三個示威者的眼睛，表現得十分憤怒。其實，有的人是否為警察所傷一直存疑，但此事已經足以在香港鬧得沸沸揚揚，不少「黃絲」目眥盡裂地在高喊「黑警還眼」。然而，觀乎美國，特朗普的支持者闖入國會山莊，他們大多只是徒手行動，沒有使用大殺傷力的武器。到頭來，短短的一場衝突，「侵粉」卻要賠上4條性命，港警、美警誰更暴力，豈非不言自明。

新冠肺炎最初在中國爆發，不少「黃絲」一方面幸災樂禍，一方面嘲笑北京高層決策混亂。豈料言猶在耳，當疫情蔓延到英、美，當地官員的應變能力卻拙劣得多，比中國遜色10倍。所以嘛，一直以為西方月亮特別圓的人，其實根本不認識西方。