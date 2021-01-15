本地第4波疫情持續嚴峻，疫廈、屋邨爆疫愈爆愈有，而且舊區多樓齡逾40、50年，喉管失修，最近便頻頻出事！呢，佐敦新填地街唐樓出現多宗確診，專家批評當局未有及早擴大新填地街唐樓嘅強檢範圍，擔心區內會出現更多確診個案，最終導致疫情「V形反彈」。

據測量專家視察後發現，新填地街26號收集洗手間用水廢水管，以及收集坐廁用水嘅污水管連接同一喉管，擔心會令污水管嘅氣體經廢水管傳至住戶，令病毒傳播風險大增。屋宇署其後視察，發現包括大廈廢水管並未按《建築物規例》設置可防止水封流失嘅隔氣彎管而直接駁至便溺水管，部分單位嘅坐廁隔氣彎管冇按規例接駁反虹吸管。屋宇署就話會向業主發出渠務修葺令，要求糾正欠妥之處！

唔爆疫啲喉管10世都冇人會去理，迨至死人冧樓出事，先至會去「正視」，反映有關部門從來不知何謂「為之於未有，治之於未亂」！好多嘢，唔係要等到禍亂產生先至去做，要踢一踢先識郁一郁，做得嚟蛇都死喇！其實全港有咁多陳年舊樓，政府應定期去巡查啲污水管、廢水管有冇亂駁、銹爛等問題，依家接二連三發現「環境播毒」嘅屋宇愈來愈多，就係平時唔做嘢之過！

最好笑係庸官一味收緊禁聚令，農曆新年活動幾乎全部叫停，花市冇，許願樹封，黃大仙上頭炷香及年初三拜車公，睇怕都要取消。庸官無能，獨沽一味收緊收緊再收緊！食衞局局長之前甚至話要規管市民在家嘅跨家庭聚會，又借專家過橋，話佢哋建議商場可否提早關門！阿姐，新年流流，不如索性宵禁吧！依家晚上6點後禁堂食，食肆已在吊鹽水，連商場都叫提早打烊，庸官嫌周街吉舖仲唔夠肅殺？一味禁聚令，又冇良策救市救民於水深火熱中，呢啲就係庸官口中每一步決定都基於「科學理據」？如此玷污科學，盞貽笑天下！