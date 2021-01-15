不少人覺得奇怪，美國離總統交接不到一星期，特朗普還剩幾天便離任了，縱使他用盡剩餘權力，對新一屆政府的滋擾不會太大，怎麽民主黨還是要出盡狠勁，又放風說要提防他精神錯亂發射核彈，又發動國會通過彈劾譴責議案？他們到底意欲何為？

民主黨掌握了眾議院，故能順利通過議案，要求副總統彭斯發動罷免特朗普，彭斯當然不為所動，以免令自己成為特氏敵人，打擊日後在共和黨的政治地位。況且特氏在位只剩幾天，罷免只是擺姿勢騷立場，相信沒有幾多個共和黨議員會趁這個熱鬧。

但情況對民主黨完全不同，儘管拜登大選險勝，特氏依然拿到7,000多萬選票，其勢不弱，擁護他的死硬派民粹主義者實力仍在，虎視眈眈，拜登78歲高齡，只可能勉強當一屆總統，若到下屆總統選舉時民主黨找不到一個有能力擺平黨內不同派系的人領軍，總統寶座隨時會被捲土重來的特氏奪去，故民主黨無論是彈劾還是譴責，明顯目的是把叛國罪名扣到特氏身上，這個罪名一旦成立，便可褫奪他再競選總統的權利。民主黨目的是要把特氏打倒在地上，永世不得翻身。

共和黨呢？現任議員最關心的，是彈劾或譴責特氏對他個人議席的影響，如果自己選區以極端保守派為主，傾向擁護特氏，那便要站穩「保特」立場，共同進退；但如果選民以中間猶豫派為主，當然會跟特氏劃清界線，避免被他拖累。共和黨議員的另一考慮是政黨立場，如果共和黨整體都認為「保特」對黨不利，當然要盡快一齊割席。今次共和黨內意見分歧，彈劾案不易在參議院取得三分之二票，民主黨的計劃應該不會得逞。

今次倒特風潮，充分顯示美國政壇爾虞我詐、把黨派利益凌駕國家利益之上的作風，倒不知那些一向擁抱美國民主制度的忠實崇拜者如何面對這次殘酷現實。