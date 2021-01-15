北京本周在中央黨校舉行省部級主要領導幹部研討班，專題學習十九屆五中全會精神。「省部班」是一種特殊的高層議事形式，旨在統一思想、凝聚共識，並部署任務、施加壓力。其與會者囊括黨政軍群各部門和各省區市首腦，甚至還包括黨外頭面人物，陣容、規模不亞於中央全會、中央經濟會議，分量極重。

此次「省部班」聚焦五中全會有關新發展階段、新發展理念、新發展格局，以確保今年「十四五規劃」以及全面建設現代化國家開局起步，劍指本世紀中葉建國百年時的復興目標。最高領導在研討班上着重闡述了新發展格局，即「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」，並且強調：只有立足自身，把國內大循環暢通起來，才能任由國際風雲變幻；對外開放，必須具備強大的國內經濟循環體系和穩固的基本盤。

中國現今已經進入了自1949年建國後的第3個30年，其時代特徵，既不同於「以階級鬥爭為綱」的第1個30年；與改革開放之後的第2個30年相比，在政治、經濟、外交各方面也都有不少的修正與調整。「內循環為主，雙循環互促」的新格局，正是與新時代特徵息息相關。

就經濟方面而言，第1個30年，實行高度集中的計劃經濟模式，一切國有，消滅民營資本，以意識形態指導外交，對外奉行強硬反西方政策，進而形成閉關鎖國，倡導艱苦奮鬥，獨立自主，自力更生。第2個30年，確立經濟建設為中心，大規模對外開放，尤其是加入世界貿易組織（WTO）之後，融入全球化和國際大循環，市場和資源「兩頭在外」，成為「世界工廠」的發展模式，快速提升了綜合國力。在外交政策上則是韜光養晦，不挑頭，不扛旗，不當出頭鳥，悶聲發大財。

經濟規模的膨脹以及國際力量對比變化，令中南海對歷史階段任務方略有了新定位。2013年1月，在學習中共十八大精神研討班上，高層首次提出：「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」，即兩個30年不能相互否定。

這對第3個30年的戰略取向具有很重要影響。某種意義上，同時吸取兩個時期的歷史紅利與政治遺產，合二為一，既包括毛時代的鬥爭意識、強硬姿態、權威主義以及公有制、公私合營，對外充滿戒心；另一方面，也不（實際也是不能）放棄改革開放。反映到當下，許多政策取向呈現雜糅特點，對前兩個30年進行揚棄與提取，「姓社姓資」一鍋燴。

對內，做大做強國企，對民企恩威並用、拉打結合，國進民退，乃至出現了「新公私合營」之類的回潮論調；對外強勢亮劍，戰狼四出，民粹洶湧。而新發展格局強調內循環基本盤，以此為基礎進行開放，內外亦不平等，首先防範「卡脖子」、「掉鏈子」，進而要構建對外的有力反制和威懾能力，貫穿鬥爭思維。以經濟領域的內循環，為對外競爭話語權服務。